黃：倒閣無法制衡賴 朱：仍不排除

「倒閣無法對總統賴清德有效制衡！」民眾黨主席黃國昌22日回應台北市長蔣萬安主張倒閣的說法如此回應，並強調該黨要在國會發揮最強的監督力量。朱立倫則說，大家希望的是賴清德下台，目前行政院長卓榮泰只是稻草人，不排除倒閣等各種方法。

白推法庭直播修法

國民黨主席朱立倫於在野領袖峰會致詞時表示，民進黨政府如今最擅長在內部找敵人，連前總統陳水扁都說，「只要不贊成就是中共同路人」，民進黨如今已經快要成為共產黨，紅共摧毀中華民國，但綠共也會毀掉台灣民主，若持不同意見者都要消滅，將是台灣最大危機。

「重大注目案件應該進行法庭直播！」黃國昌歎說，國民黨近日遭到檢方調查的遭遇，他感觸很深，「其實這就是民眾黨過去8個月的日常」，在國民黨與民眾黨合作下，上個會期曾經通過《吹哨者保護法》，這是民進黨當初說要制定的法律，如今卻雙標，但在總統賴清德想要搞一黨獨裁下，守住國會就是最重要的目標。

藍白都要426遊行

黃國昌強調，要推動法庭直播，才不會讓檢調成為民進黨的鷹犬。他提醒說，民進黨過去包括立院總召柯建銘、前法務部長邱太三介入司法的案例歷歷在目，在野黨要持續推動制度改革，以維護台灣的民主自由。他也宣布，將會參加26日由國民黨號召的凱道遊行，朱立倫與黃國昌都強調，這是要彰顯民眾對民進黨政府的不滿。

不過被問到台北市長蔣萬安曾提出倒閣的說法，黃國昌強調，倒閣救不了台灣，無法解決想要專制獨裁的力量，也就是總統賴清德，畢竟對賴來說，行政院長卓榮泰是可割可棄的對象，各方應該認真思考，如何抑制賴清德繼續專制獨裁下去，怎麼樣從國會發揮在野最強監督力量，不要讓民進黨為所欲為。

以「倒賴」為最大目標

媒體詢問，過去藍白在選舉時鬧得很不愉快，如今是否代表藍白和解？黃國昌回應說，民眾黨與國民黨確實有不同的DNA、兩黨在許多領域仍有很多差異，但既然執政黨不願有所承擔，就要由在野黨共同扛下責任；有記者詢問，是誰先邀請對方舉行峰會？朱立倫回應說，雙方平時都有在接觸。

外界關注藍白要合作到什麼程度？朱立倫僅表示，兩黨有各自主題性與主張，未來從國會到地方都可以合作，包括一系列反惡罷、反綠共等活動，或是個別立委舉行的都歡迎民眾黨參加。針對倒閣議題，朱立倫強調，民眾現在是希望賴清德下台，因此不會只有倒閣，會以「倒賴」為目標。

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