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藍籲觀光免簽救內需 白盼評估關稅衝擊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

藍白22日舉行在野高峰會，國民黨盼編特別預算2千億、擴大國安基金民眾黨呼籲政府簽訂台美FTA、進行衝擊評估！藍主席朱立倫強調，政府如今只會搞政治、大罷免，用司法鬥爭在野黨，在野黨希望能提供解方；黃國昌強調，政府若不願做衝擊影響評估，就交給在野黨來做。兩黨也達成共識，願意組成關稅案的討論平台。

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌22日舉行「把民眾還給台灣：在野領袖高峰會」，針對當前台灣面臨的重大內政與國際挑戰，進行在野對話與政策協商，會議主軸聚焦於「美國高關稅對台灣之衝擊影響」與「司法正義與民主之捍衛」。

特別預算需2千億

朱立倫首先表示，目前民眾關心的不是政治議題，而是荷包與生活，全球只要是民主國家都在關心美國總統川普上任後的關稅戰、貿易戰與匯率戰，美國這樣做是為了美債危機，但民進黨政府只關心政治與大罷免，還將台積電奉送到美國，國民黨已經號召縣市長討論數個因應方案。

「如今880億的特別預算根本不夠！」朱立倫強調，希望未來能與民眾黨合作，讓特別預算至少要提高到2千億，以因應6月可能的美債危機，還有可能的美元匯率崩跌對台灣進出口造成的影響，且台灣外匯存底5780億美元中，有80到92%是美債，但如今執政黨只想淡化說危機已經減緩，還一直拖不願通過預算。

開放1個月免簽

另外，朱立倫說，他當行政院副院長時，國安基金就有5千億，當時的股市市值是10幾兆，如今都已經60幾兆了，國安基金應該擴大規模；除了外貿以外，台灣也要加強內需，因此建議提出1個月免簽，讓更多國際觀光客來台，還有分散擴大市場，除了對美國擴大採購與談判，包括歐洲、東南亞國家也要爭取。

「呼籲民進黨不要推動大罷免，變成讓台灣大蕭條、大失敗！」朱立倫呼籲總統兼民進黨主席的賴清德懸崖勒馬，不要再煽動大罷免；黃國昌則強調，他21日受訪時希望賴清德也可以參加峰會，但很可惜他沒有參加。他說，民眾黨審查預算，刪除不必要的2千億，杜絕民進黨的貪腐，如今應該拿來幫助人民度過關稅戰難關。

請管中閔當召集人

另外，他要求執政黨儘速提出貿易戰的「衝擊影響評估」。黃國昌強調，經貿談判不是政府談完就照單全收，連前總統蔡英文都曾說過，談判的事前、事中都需要民間參與與國會監督，因此他呼籲執政黨堅守談判底線，關稅不可以低於貿易主要競爭對手，包括日本與南韓，另外台美也要爭取堅定FTA。

「如果執政黨不願做衝擊影響評估，那就由在野黨來做！」黃國昌強調，若政府不做，希望能號召民間進行衝擊影響評估，隨時根據美國川普的最新政策，調整可能對台灣各類產業，尤其是農漁民的影響。他還建議可由前台大校長管中閔擔任平台的召集人，朱立倫也說，盼結合縣市長、議會、國會與雙方智庫和民間力量，創立相關平台。

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