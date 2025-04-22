【重磅快評】藍白峰會恰如其時 但自我繳械卻難凝聚民心

在內外交迫的政經情勢下，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌今早舉行了一場「在野峰會」。時值周末「426大遊行」舉行前夕，從時機上來看，這場會面無論在凝聚在野共抗執政的民進黨共識、如何面對接下來的危機，以及喚醒民眾熱情來看，都有其一定的必要性。不過，從過程和結果看，訴求過於空泛，不是老調重彈就是唱高調，同時缺乏強有力的政治訴求，都在在顯示，面對執政黨的威權鴨霸，在野黨策略還是過於保守。

這場峰會從宣佈到今天正式會面，時間只有短短2天，可見籌備過程十分倉促。不過儘管倉促，其實就什麼該談、什麼不該談，在目前的政經情勢下，都不難設定。首先當然是對外情勢上，台灣面臨川普的關稅戰，在野黨到底應該扮演什麼角色；其次是台灣內部，大罷免席捲全台、司法濫權日熾，在野黨要如何共同因應。最後是關於周末的426大遊行，藍白能否拿出強有力號召，凝聚「反綠」民眾，為大遊行加溫。

不過從朱立倫、黃國昌談話的內容來看，新意不多。朱立倫的重點放在執政黨的司法迫害以及美國關稅戰上，黃國昌則聚焦在426遊行、司法不公上，呼應國民黨的426遊行號召。就「點出問題」而言，藍白都達到了一定的目的。

但「點出問題」，其實不是最重要的事。畢竟不管是關稅戰危機，或者大罷免流竄，甚至是司法迫害，早就是民眾知之甚詳、甚至早就已經有定見的事，何須兩位黨主席在「照稿重申」一次？更進一步看，在野黨在關稅戰要扮演什麼角色，大可在立法院就協商解決，還需要兩位主席「峰會」？

而最致命的，是兩黨對於民進黨的濫權，不但沒能拿出解決具體的、能夠打動人心的對策，反而是「形同繳械」。目前最新的議題，是在野黨是否要以「倒閣」對應「大罷免」。雖說倒閣對在野黨的利弊得失很難估量，但黃國昌直接定調「倒閣救不了台灣」，因為無法解決賴清德，朱立倫基本也認同這個看法。換言之，就是兩位黨主席都基本否定了「倒閣」訴求。

用「倒閣無法解決賴清德造成的問題」當理由，其實就是「連理由都懶得想」。退一萬步言，如果如黃國昌所言，「賴清德的問題必須解決」，也就是「賴清德下台才是重點」，那麼也需要推動總統的罷免案；而總統的罷免，需要有3分之2的立委支持，藍白席次根本不到此數，反倒閣就是不願見到解散國會改選，國會不解散改選，在野黨怎麼把席次提高到足以罷免總統的門檻？簡言之，就是藍白都不願--或者說不敢--面對倒閣、解散國會的結果罷了。

當然，要反制民進黨，不是只有倒閣一途；但如果在野黨的「對抗」只有泛泛空談，又拿不出除了倒閣以外更好的手段，那麼這樣的「在野峰會」，恐怕只是讓民進黨更看破手腳，增添民眾的失望而已。