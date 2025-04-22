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再否決蔣萬安 朱立倫：倒賴清德有策略步驟 非單純喊倒閣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
「把民主還給台灣--在野領袖峰會」上午舉行，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）對談。記者陳正興／攝影
「把民主還給台灣--在野領袖峰會」上午舉行，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）對談。記者陳正興／攝影

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣議題，但與民眾黨態度分歧，是否會繼續推動，引發關注。國民黨主席朱立倫今表示，讓賴清德能改變、或讓賴清德下台，才是民眾最大的目標，國民黨一定會有策略、有步驟、有時間，不是單純喊倒閣，而是要倒賴。

在野領袖峰會今登場。在提問環節，媒體關注倒閣話題，藍白立場不一致。朱立倫說，他講得很清楚，現在去問台灣民眾「你想倒閣嗎？」大家都說要倒賴；問民眾「現在希望誰下台」，大家希望下台的是賴清德，因為大家都知道行政院長卓榮泰只不過是個稻草人。

朱立倫重申，今天有卓榮泰，明天有「李榮泰」、後天有「王榮泰」，賴清德可以隨時換一個稻草人，真正需要下台、需要悔悟、需要改變的是獨裁者賴清德，這才是人民的心聲。所有讓賴清德能夠改變，或者是讓賴清德下台，這才是民眾最大的目標。

朱立倫說，國民黨的立場是包括倒閣、罷免，任何方式，人民的力量的展現，都不排除；但關鍵重點，黃國昌也講過一段話，「賴清德自己不動、換個稻草人，那我們在做什麼？」因此，國民黨一定會有策略、有方法、有步驟、有時間，而不是單純的喊倒閣，而是要倒賴。

倒閣 朱立倫 民眾黨 罷免 蔣萬安 賴清德 黃國昌

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