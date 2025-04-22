確定不跟蔣萬安 黃國昌：倒閣救不了台灣專制獨裁

有關台北市長蔣萬安先前拋出倒閣議題，民眾黨主席黃國昌今天表示，倒閣救不了台灣，也無法解決當前的問題，賴清德總統想要繼續專制獨裁，現在應該在國會發揮監督力量，而不是讓民進黨為所欲為、選輸就想翻桌，「我們結合所有民間力量，一起站出來捍衛民主自由。」

國民黨與民眾黨今天舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，針對是否藍白合作推動倒閣，黃國昌受訪時表示，倒閣救不了台灣，也無法解決專制獨裁的力量，對於現在的賴總統而言，行政院長卓榮泰就是「隨時可歌可泣的對象」，在野黨應該在國會發揮最強監督力量，而不是讓民進黨為所欲為、選輸後就想要翻桌。

至於是否協助國民黨立委度過罷免危機，黃國昌則說，自己已經多次公開說明，罷免制度是針對特定不適任立委，例如上班根本不來上班、開會根本不來開會，並非站在人民立場監督政府，而是只會極盡所能地護航，甚至為了護航不惜造謠，這才是所謂的不適任立委。

黃國昌直言，罷免制度淪為少數總統選輸翻桌的工具，面對這種無差別式地濫用罷免制度，想要重回一黨專政的道路，民眾黨絕對不會坐視不管。

黃國昌強調，對於遭受罷免危機的認真立委，民眾黨除了要幫忙打抱不平，也絕對不會讓執政者為所欲為，「民進黨在國會少數，已經恣意濫權到這種程度，如果再讓他們拿回國會多數，台灣會變成什麼樣的地方。」

媒體詢問，藍白歷經君悅會談，是否象徵兩黨合解，黃國昌指出，民眾黨前主席柯文哲曾經說過，「我們有不同的過去，但是現在面對共同的挑戰」，民眾黨永遠把國家利益擺在第一位，政黨利益與個人利益，此時都應該擺在旁邊，他也從不否認兩黨有不同的DNA，過去在部分議題也存有不同看法，這也是兩個獨立政黨存在的理由。

不過，黃國昌強調，即便兩黨有不同的DNA與看法，也不應該消弭能夠共同努力的價值，「存異之外更重要的是求同」。

黃國昌說，民眾黨所有黨公職別上中華民國國旗與柯文哲的徽章，前者的位置永遠都比後者還要高，就是把國家利益擺在第一位的具體表現，儘管柯文哲目前處在無法溝通的狀態，但是相信絕對也不會只有心繫個人，而是會心繫整個國家跟所有人民。