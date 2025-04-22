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朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨與民眾黨今天舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌出席，會議主軸聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，在野黨將以實際行動守護民主，集結跨黨派之眾人智慧，回應人民期待，「把民主還給台灣」。記者陳正興／攝影
國民黨與民眾黨今天舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌出席，會議主軸聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，在野黨將以實際行動守護民主，集結跨黨派之眾人智慧，回應人民期待，「把民主還給台灣」。記者陳正興／攝影

國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議司法不公，民眾黨主席黃國昌今天說，自己會代表民眾黨參與活動，邀請大家共同守護台灣民主，面對民進黨政府專制獨裁，「我們不是發出在野黨的怒吼，而是發出人民的怒吼。」

國民黨與民眾黨今天舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，與會者包括黃國昌、國民黨主席朱立倫等人，兩人會前也上演互相握手擁抱的畫面。

面對朱立倫當面提出邀請，黃國昌先是當面表達感謝，「426在凱道的集結，不是任何政黨的主場，而是人民的主場」，台灣人民經過多年的努力犧牲，好不容易爭取到自由、法治跟人權，不希望被任何個人或政黨的私心摧毀，「當天我會代表民眾黨參與凱道集結。」

黃國昌也說，邀請所有人共同守護台灣民主，面對民進黨政府的專制獨裁，不只是發出在野黨的怒吼，而是發出全體人民的怒吼。

黃國昌認為，對於絕大多數善良的台灣人民來說，都不會希望台灣走上專制獨裁的道路，「今天這場會談，不僅是一個逗點，而是行動的起點」，行動一直都是民眾黨的DNA，為了這個國家這塊土地，該行動的時候從不退卻，也相信透過勇敢的行動，可以在灰暗的歷程找到方向，共同為台灣人民開創新的希望。

凱道 國民黨 朱立倫 民眾黨 黃國昌

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