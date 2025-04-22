邀民眾黨426上凱道 朱立倫：一起找回台灣民主

在野領袖峰會今登場。國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌致詞時皆提及司法追殺藍白兩黨。朱立倫表示，4月26日上凱道不是表達國民黨的心聲，而是人民的心聲，反對專制獨裁、反對綠共當頭，邀請黃國昌一起找回台灣民主。

朱立倫說，他接見太多的國外學者專家、太多國會議員，每個人都非常訝異，怎麼會有民主國家執政者要想罷免在野黨、想消滅在野黨，這只存在於獨裁國家。要把台灣的民主找回來，就是要戰獨裁，必須讓獨裁者下台，這才是大家共同的目標。

朱立倫說，黃國昌所提司法現狀，他感慨良多也感同身受，民眾黨跟國民黨上會期合作通過「吹哨者保護法」，司法法制委員會召委吳宗憲與他保持密切聯繫，對於黃國昌所提包括法庭直播、妨害司法公正等立法，國民黨團全力支持，民進黨掌權後全然拋棄研議司法改革，這就是獨裁者的共同心態，這會期大家會繼續團結共同推動。

朱立倫說，有人問426是誰的主場，他說是人民的主場，不再讓民進黨變成他的民主就是民進黨做主，台灣本來有公平、民主的機制，今天民進黨已經只剩下一條路，就是一定要「他多數、他專政，只有他的多數，選輸了就推翻、要重選、要罷免」。

尤其當前美債危機，當前匯率戰的時候，如果1個1位只顧個人權力，只想要一黨獨大，相信這是人民沒辦法接受的。