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朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

邀民眾黨426上凱道 朱立倫：一起找回台灣民主

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
在野領袖峰會今登場。國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌握手合影。記者陳正興／攝影
在野領袖峰會今登場。國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌握手合影。記者陳正興／攝影

在野領袖峰會今登場。國民黨主席朱立倫民眾黨主席黃國昌致詞時皆提及司法追殺藍白兩黨。朱立倫表示，4月26日上凱道不是表達國民黨的心聲，而是人民的心聲，反對專制獨裁、反對綠共當頭，邀請黃國昌一起找回台灣民主。

朱立倫說，他接見太多的國外學者專家、太多國會議員，每個人都非常訝異，怎麼會有民主國家執政者要想罷免在野黨、想消滅在野黨，這只存在於獨裁國家。要把台灣的民主找回來，就是要戰獨裁，必須讓獨裁者下台，這才是大家共同的目標。

朱立倫說，黃國昌所提司法現狀，他感慨良多也感同身受，民眾黨跟國民黨上會期合作通過「吹哨者保護法」，司法法制委員會召委吳宗憲與他保持密切聯繫，對於黃國昌所提包括法庭直播、妨害司法公正等立法，國民黨團全力支持，民進黨掌權後全然拋棄研議司法改革，這就是獨裁者的共同心態，這會期大家會繼續團結共同推動。

朱立倫說，有人問426是誰的主場，他說是人民的主場，不再讓民進黨變成他的民主就是民進黨做主，台灣本來有公平、民主的機制，今天民進黨已經只剩下一條路，就是一定要「他多數、他專政，只有他的多數，選輸了就推翻、要重選、要罷免」。

尤其當前美債危機，當前匯率戰的時候，如果1個1位只顧個人權力，只想要一黨獨大，相信這是人民沒辦法接受的。

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