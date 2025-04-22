朱黃合辦在野領袖峰會 柯建銘：兩個空心主席的自High直播

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商。民進黨立院黨團總召柯建銘臉書表示，兩個自我膨脹、無腦無憲法常識、無國際觀的空心主席，自比美中高峰會議之川普與習近平，可能電影看太多了，會議全程直播就是向全世界宣告，兩個白癡的空心主席如何「自High」。

柯建銘指出，朱立倫、黃國昌二位空心主席不只法盲、理盲、憲法盲，還是不折不扣的義和團式土流氓。他不信公義喚不回，不容憲法盡成灰，憲法是國家根本大法，藍白兩黨不能站在憲法對立面，在野黨大張旗鼓、敲鑼打鼓、虛張聲勢、粉墨登場、所求為何？

柯建銘表示，藍白眼見大罷免、大民意、大反共、大格局、大成宮，節節勝利銳不可擋，兩黨慌了、怕了、急了、倒了，舉辦「426大遊行」後提倒閣是白癡行為，是無用的白虎湯大登場而已，不只台北市長蔣萬安錯把蔣市長當蔣總統，朱黃二人也錯把主席當總統。

柯建銘說，大罷免、大反共、大成宮，與倒閣是並行不背的，藍白急於賣台亡國，非罷不可，即將下課一鞠躬以謝國人。