批司法砍殺異己 朱立倫：綠共當頭 藍白只有勇敢站出來

在野領袖峰會登場，國民黨主席朱立倫在第二輪致詞時聚焦提及，掌權者揮司法大刀砍殺異己、消滅在野黨，這是台灣民主很大的危機和悲哀，藍白面對綠共當頭，只有勇敢站出來，台灣若這樣走向專制獨裁，是全民應該唾棄的。

朱立倫批評，怎麼會有一個國家領導人非友即敵、專門在內部找敵人？如同前總統陳水扁所說，只要不贊成其理念、就是中共同路人，怎麼會有這樣的情況？他從政經歷李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文總統到今天，沒有任何一位領導人像現在一樣，完全不理會在野黨、把在野黨視為敵人。

朱立倫說，台灣民主正被現在的領導者摧毀中，只有這樣的法西斯獨裁、共產主義的獨裁才會造成台灣最大危機。很多年輕人說民進黨正在變成共產黨，紅共是要消滅中華民國、綠共會毀掉台灣民主，把不同意見者當作敵人才是真正獨裁者，把不同意見的在野黨消滅，這是台灣最大危機。

朱立倫說，賴清德總統就任十一個月來大家感慨良多，先砍向民眾黨，前主席柯文哲至今被羈押八個月多月，「有證據就拿出來，不是想要押人取供。」最近更砍向國民黨，從南到北完全不成比例對待，以台北市黨部主委黃呂錦茹為例，法官說沒有任何具體證據、只是臆測推測，可以這樣押人取供？司法單位若變成賴清德指揮之下，就變成東廠鷹犬了，這是台灣民主很大的危機悲哀。

提及美國關稅戰，朱立倫表示，賴清德提出因應包括零關稅，這對農漁產品、基層產業是不可承受之重，不可能為了討好一個國家市場提出零關稅；第二是大買美國台灣隊，第三是投資美國台灣隊，台積電千億美元投資美國，輝達宣布結合台積電、緯創、鴻海，要投資5千億元到AI。

他說，這些都是投資美國，但是台灣得到什麼，採購天然氣、農產品或是相關設備，對台灣經濟影響是什麼，大家都希望公開透明，受害者被喊被殺也要知道什麼原因吧？

朱立倫也呼應黃國昌提及的平台建立，以藍白智庫的能力勢必不足，還要結合社會力量，至少以半年為期，大家一起努力，不管在智庫合作與重要政策，藍白執政縣市長和議會不分黨派，一起支持擴大內需、照顧產業政策，讓衝擊降到最低。