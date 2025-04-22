藍白峰會談關稅 朱立倫提4方向、黃國昌指台美應簽FTA

國民黨與民眾黨今天上午共同舉辦在野領袖峰會。國民黨主席朱立倫提出因應關稅戰，包括支持提高新台幣880億特別條例金額等4大方向；台灣民眾黨主席黃國昌表示，應要求台灣與美國簽FTA，在野要做執政黨堅強後盾，向美國發出聲音。

國民黨、民眾黨今天上午舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，朱立倫與黃國昌出席商討美國關稅、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題，過程全程直播。

朱立倫說，現在民主國家最關心關稅戰、貿易戰、匯率戰與美債危機，他提出4大方向，包括支持提高880億支持方案的特別條例金額至2000億；國安基金規模擴大；擴大內需，開放國際觀光客來台；分散市場多元市場，同心協力拚經濟。

朱立倫指出，由於希望總統賴清德邀集在野黨與縣市長召開國是會議的呼聲仍非常高，希望賴總統仔細思考是否應以民生為先，共同面對世界挑戰。

黃國昌表示，在野陣營面對重大變局要結合民間社會，如何促進社會參與、國會參與變成重要事情，因為要做到兩件事，首先是要堅守談判底線，第二是要求美國把台灣當成重要民主盟友，因此要要求台美簽FTA。

黃國昌說，第三，當政府無心也無能提出衝擊影響評估，國民黨與民眾黨可以合作建立平台，廣納地方政府首長並結合學者專家等，提出民間版衝擊影響評估。

黃國昌表示，昨天他有說希望民進黨主席賴清德可以一起坐在這裡，相信這也是許多台灣人的共同希望，很遺憾賴清德沒有回應。

今天的在野領袖峰會，黃國昌約在9時20分抵達，西裝上別著KP與國旗徽章；朱立倫則在9時21分抵達，西裝上別著國旗。2人一起走進會場後，握手致意並擁抱。