在野領袖峰會登場 朱立倫擁抱黃國昌提四合作方向

在野領袖峰會今登場。國民黨主席朱立倫今天表示，籲請賴清德總統召開國是會議，邀集在野黨主席與縣市長、立院黨團共同研商國是，這個呼聲至今仍非常高，「很可惜，」盼賴清德懸崖勒馬，回過頭想想是否該以民生為先，共同面對挑戰。

藍白兩黨主席今在兆基文教大樓會面，選在「共創基地」舉辦藍白在野峰會，寓意代表藍白的合作。朱立倫、黃國昌上午九時許共同步入會場，兩人握手合影，朱更主動問「需不需要擁抱一下？」黃國昌則略顯尷尬。

朱立倫率先致詞指出，他要代表國民黨謝謝黃國昌，一起為台灣現狀面臨的很多困境，以及台灣民主轉型中發生的重大危機，一起面對商討。同時感謝黃國昌就任幾個月來，對台灣民主與在野力量團結努力，共同針對國際危機與重要議題，在立法院團結一致共同面對。

朱立倫提及，全民關心的絕不是政治議題，是人民的荷包、生活財產及安全。全世界只要是民主國家，最關心的就是關稅貿易戰、匯率戰與美債危機，只有台灣在拚政治、搞大罷免鬥在野黨，這是民主之恥。很多人把焦點放在關稅戰，但關稅只是手段，真正是要解決當前美元匯率危機以及美債危機，這才是真正關鍵。

朱立倫說，沒想到台灣應對方式是把護國神山台積電奉送到美國，大投資美國方案並未解決任何關稅戰應該得到的豁免。當全民碰到空前的股市挫折，國民黨邀集縣市長在智庫召開研討，每位縣市長所考量都不是一黨或少數人，而是全民共同利益，並由智庫彙整出執政縣市長共同意見。

朱立倫提出四重點，首先是必須要大幅提高特別預算金額，880億元只是官僚體系的舊方案，至少應該提高到2000億元。若美債、美元崩盤，就是金融風暴、大蕭條的來臨，只有一個國家一個總統不緊張，就是賴清德與民進黨還告訴民眾危機已經變小。

其次，朱立倫提出，國安基金規模應提高，他擔任行政院副院長時期是五千億元，當時股市規模只有十幾兆元，現在是60幾兆元，已大幅提高六、七倍，國安基金完全無法在股市危機產生功能，國民黨必須民眾黨合作，大幅增加包括特別預算、國安基金。

第三，朱立倫指出，應擴大內需，面對緊急情況至少開放國際一個月免簽，相信更多觀光客來台可帶動基層內需；各縣市長也希望擴大內需在基礎建設上，希望擴大內需方式加快進行，刺激景氣。

第四，朱立倫說，必須分散市場擴大市場，除了對美採購，擴大貿易談判，由中央加上地方政府與各黨派一起努力，對各地方包括歐洲、東南亞等其他市場的擴大貿易團，中央地方同心協力。

朱立倫說，台灣不能再內耗，民進黨每天喊大罷免大成功，當人民的經濟是大失敗、大蕭條，書的就是台灣人民。他提出四大方向，包括支持提高特別條例金額與國安基金規模、擴大內需、開放國際觀光，再到分散市場，大家同心拚經濟、為民生共同努力。