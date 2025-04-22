快訊

比天峰藍更美！iPhone 17 Pro爆配合M4 MacBook Air推全新「天藍色」

關稅亂失業潮將至？2025年科技人「二原因」瘋接案

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

聽新聞
0:00 / 0:00

在野領袖峰會登場 朱立倫擁抱黃國昌提四合作方向

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨與民眾黨今天舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌出席，會議主軸聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，在野黨將以實際行動守護民主，集結跨黨派之眾人智慧，回應人民期待，「把民主還給台灣」。記者陳正興／攝影
國民黨與民眾黨今天舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌出席，會議主軸聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，在野黨將以實際行動守護民主，集結跨黨派之眾人智慧，回應人民期待，「把民主還給台灣」。記者陳正興／攝影

在野領袖峰會今登場。國民黨主席朱立倫今天表示，籲請賴清德總統召開國是會議，邀集在野黨主席與縣市長、立院黨團共同研商國是，這個呼聲至今仍非常高，「很可惜，」盼賴清德懸崖勒馬，回過頭想想是否該以民生為先，共同面對挑戰。

藍白兩黨主席今在兆基文教大樓會面，選在「共創基地」舉辦藍白在野峰會，寓意代表藍白的合作。朱立倫、黃國昌上午九時許共同步入會場，兩人握手合影，朱更主動問「需不需要擁抱一下？」黃國昌則略顯尷尬。

朱立倫率先致詞指出，他要代表國民黨謝謝黃國昌，一起為台灣現狀面臨的很多困境，以及台灣民主轉型中發生的重大危機，一起面對商討。同時感謝黃國昌就任幾個月來，對台灣民主與在野力量團結努力，共同針對國際危機與重要議題，在立法院團結一致共同面對。

朱立倫提及，全民關心的絕不是政治議題，是人民的荷包、生活財產及安全。全世界只要是民主國家，最關心的就是關稅貿易戰、匯率戰與美債危機，只有台灣在拚政治、搞大罷免鬥在野黨，這是民主之恥。很多人把焦點放在關稅戰，但關稅只是手段，真正是要解決當前美元匯率危機以及美債危機，這才是真正關鍵。

朱立倫說，沒想到台灣應對方式是把護國神山台積電奉送到美國，大投資美國方案並未解決任何關稅戰應該得到的豁免。當全民碰到空前的股市挫折，國民黨邀集縣市長在智庫召開研討，每位縣市長所考量都不是一黨或少數人，而是全民共同利益，並由智庫彙整出執政縣市長共同意見。

朱立倫提出四重點，首先是必須要大幅提高特別預算金額，880億元只是官僚體系的舊方案，至少應該提高到2000億元。若美債、美元崩盤，就是金融風暴、大蕭條的來臨，只有一個國家一個總統不緊張，就是賴清德與民進黨還告訴民眾危機已經變小。

其次，朱立倫提出，國安基金規模應提高，他擔任行政院副院長時期是五千億元，當時股市規模只有十幾兆元，現在是60幾兆元，已大幅提高六、七倍，國安基金完全無法在股市危機產生功能，國民黨必須民眾黨合作，大幅增加包括特別預算、國安基金。

第三，朱立倫指出，應擴大內需，面對緊急情況至少開放國際一個月免簽，相信更多觀光客來台可帶動基層內需；各縣市長也希望擴大內需在基礎建設上，希望擴大內需方式加快進行，刺激景氣。

第四，朱立倫說，必須分散市場擴大市場，除了對美採購，擴大貿易談判，由中央加上地方政府與各黨派一起努力，對各地方包括歐洲、東南亞等其他市場的擴大貿易團，中央地方同心協力。

朱立倫說，台灣不能再內耗，民進黨每天喊大罷免大成功，當人民的經濟是大失敗、大蕭條，書的就是台灣人民。他提出四大方向，包括支持提高特別條例金額與國安基金規模、擴大內需、開放國際觀光，再到分散市場，大家同心拚經濟、為民生共同努力。

國安 國民黨 朱立倫 民眾黨 賴清德 黃國昌

延伸閱讀

卓榮泰酸朱立倫戰獨裁 ：連勝文、夏立言跟獨裁政權握手

警查非法集會傳藍營朱立倫等3首謀 謝龍介多「妨害公務」原因曝

傳北檢將到國民黨中央給朱立倫遞傳票？ 藍嗆：沒在怕綠共

北檢外非法集結！傳喚朱立倫等藍營3人 警：掛號寄發通知書

相關新聞

在野領袖峰會登場 朱立倫擁抱黃國昌提四合作方向

在野領袖峰會今登場。國民黨主席朱立倫今天表示，籲請賴清德總統召開國是會議，邀集在野黨主席與縣市長、立院黨團共同研商國是，這個呼聲至今仍非常高，「很可惜，」盼賴清德懸崖勒馬，回過頭想想是否該以民生為先，共同面對挑戰。

卓榮泰酸朱立倫戰獨裁 ：連勝文、夏立言跟獨裁政權握手

國民黨主席朱立倫今與民眾黨主席黃國昌舉行「在野領袖峰會」共商國是。行政院長卓榮泰表示，希望朝野能團結合作，也期盼在野談出福國利民的內容，但一定要站在以台灣為本位、維護國家主權、使行政立法能順利溝通的立場，讓總統治國理念順利執行，才是國人之福。

朱立倫邀426上凱道 黃國昌點頭：發出人民的怒吼

國民黨主席朱立倫不滿檢調查幽靈連署案，號召支持者4月26日上凱道抗議司法不公，民眾黨主席黃國昌今天說，自己會代表民眾黨參與活動，邀請大家共同守護台灣民主，面對民進黨政府專制獨裁，「我們不是發出在野黨的怒吼，而是發出人民的怒吼。」

邀民眾黨426上凱道 朱立倫：一起找回台灣民主

在野領袖峰會今登場。國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌致詞時皆提及司法追殺藍白兩黨。朱立倫表示，4月26日上凱道不是表達國民黨的心聲，而是人民的心聲，反對專制獨裁、反對綠共當頭，邀請黃國昌一起找回台灣民主。

朱黃合辦在野領袖峰會 柯建銘：兩個空心主席的自High直播

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商。民進黨立院黨團總召柯建銘臉書表示，兩個自我膨脹、無腦無憲法常識、無國際觀的空心主席，自比美中高峰會議之川普與習近平，可能電影看太多了，會議全程直播就是向全世界宣告，兩個白癡的空心主席如何「自High」。

批司法砍殺異己 朱立倫：綠共當頭 藍白只有勇敢站出來

在野領袖峰會登場，國民黨主席朱立倫在第二輪致詞時聚焦提及，掌權者揮司法大刀砍殺異己、消滅在野黨，這是台灣民主很大的危機和悲哀，藍白面對綠共當頭，只有勇敢站出來，台灣若這樣走向專制獨裁，是全民應該唾棄的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。