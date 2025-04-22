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藍白領袖峰會 卓榮泰盼談出福國利民內容朝野合作

中央社／ 台北22日電

國民黨與民眾黨今天舉行在野領袖峰會。行政院卓榮泰今天表示，希望朝野能團結合作，也期盼他們談完後，能談出一個為國家整體方向、福國利民的內容，讓總統賴清德所揭示的治國理念能順利執行，這才是民眾之福。

國民黨主席朱立倫與台灣民眾黨主席黃國昌今早會面，舉行在野領袖峰會。朱立倫20日表示，要把台灣的民主救回來，要把民主還給台灣，藍白將討論如何捍衛民主、司法改革，以及面對反惡罷、戰獨裁的策略與合作。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時，針對上述議題，包括朱立倫主打戰獨裁、朝野是否會加強溝通等，作相關說明。

卓榮泰說，很希望朝野能夠團結合作、在野政黨也能秉持這樣的心，但他看到國民黨副主席連勝文現在還在中國訪問，前不久國民黨副主席夏立言也去中國訪問，朱立倫在這個時候說要戰獨裁，但國民黨副主席跟獨裁政權寒暄握手、高談闊論，一個政黨的形象非常模糊。

卓榮泰表示，他也聽到台中市長盧秀燕希望國家領導人與行政院多關心市政、生活，少談政治，但在這個同時台北市長蔣萬安卻提出倒閣，國民黨與市長之間立場、認知也不相同。

卓榮泰指出，希望今天談完後，國民黨與民眾黨真正能談出一個為國家整體方向，福國利民的內容，政府願意跟他們好好合作，但是一定要站在以台灣本位為立場、站在維護國家主權的立場，也要站在讓行政立法能順利溝通，讓賴總統所揭示的治國理念能順利執行，這才是民眾之福，祝福他們（藍白）。

卓榮泰 國民黨 夏立言 朱立倫 行政院 連勝文

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