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卓榮泰酸朱立倫戰獨裁 ：連勝文、夏立言跟獨裁政權握手

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席朱立倫今與民眾黨主席黃國昌舉行「在野領袖峰會」共商國是。行政院長卓榮泰表示，希望朝野能團結合作，也期盼在野談出福國利民的內容，但一定要站在以台灣為本位、維護國家主權、使行政立法能順利溝通的立場，讓總統治國理念順利執行，才是國人之福。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，被問到朱立倫主打「反綠共戰獨裁」，爭取在野合作極大化，朝野間是否該加強溝通？卓榮泰說，他希望朝野能團結合作，也希望在野政黨秉持同樣的心。

話鋒一轉，卓榮泰指出，但他看到國民黨副主席連勝文現在還在中國訪問，前不久，國民黨副主席夏立言也前去中國訪問，朱立倫卻在這時候說要站出來「戰獨裁」，但朱的副主席都跟獨裁政權寒暄握手、高談闊論，「一個政黨的形象已經非常模糊了」。

卓榮泰續指，也聽到台中市長盧秀燕希望國家領導人和行政院，要多關心市政生活少談政治，在這同時，台北市長蔣萬安卻提出倒閣，顯然藍營市長間的立場也不相同。

卓榮泰表示，希望在野談完後，能真正談出為國家整體方向、福國利民的內容，政府願意跟在野好好合作，但一定要站在以台灣為本位、維護國家主權、使行政立法能順利溝通的立場，讓總統揭示的治國理念能夠順利執行，才是國人之福，也祝福他們（藍白）。

卓榮泰 國民黨 夏立言 朱立倫 盧秀燕 蔣萬安 連勝文

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影／卓榮泰接見北美洲台灣商會聯合總會

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