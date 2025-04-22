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在野領袖峰會今對談 全程直播

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導
國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，國民黨主席朱立倫（左）批綠破壞台灣的發展與團結；民眾黨主席黃國昌（右）則向民進黨主席賴清德喊話，若能共同參與，是國家之福。 圖／本報資料照片、記者林俊良攝影
國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，國民黨主席朱立倫（左）批綠破壞台灣的發展與團結；民眾黨主席黃國昌（右）則向民進黨主席賴清德喊話，若能共同參與，是國家之福。 圖／本報資料照片、記者林俊良攝影

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商。國民黨主席朱立倫主打「反綠共、戰獨裁」，要爭取在野極大化。民眾黨主席黃國昌喊話，若民進黨主席賴清德能共同參與，是國家之福。

在野領袖峰會上午九時卅分在北市兆基文教大樓登場，全程直播，先進行四十五分鐘的兩黨主席對談，再安排媒體聯訪。

會議主軸聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，在野黨將以實際行動守護民主，集結跨黨派之眾人智慧，回應人民期待，「把民主還給台灣」。

朱立倫昨天表示，當民進黨正變成共產黨的形狀，台灣社會內部持續消耗，檢察官也成執政黨對付在野的政治工具；面對自己無法掌控的國會，民進黨只有否定、罷免，意圖除之而後快，在國際局勢動盪的此刻，賴總統不思團結共商對策，反而在台灣內部找敵人。

朱立倫批評，賴總統與民進黨以自己的政治正確為唯一判斷，非友即敵，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派，這種作為跟大家反對的共產黨，有什麼差別？「紅共」威脅中華民國的安全，「綠共」破壞台灣的發展與團結，國民黨的目標是團結社會上的大多數力量，共同努力「把民主還給台灣」。

朱立倫並表示，希望所有在意台灣民主、國家發展的民眾，廿六日一起到凱道，用行動告訴執政黨，人民需要的政府必須有能力應對急迫的外在挑戰；內鬥內行，謀一黨之私利，必遭人民唾棄。

黃國昌說，今天會議全程公開，在野黨對國家的憂心，希望共同攜手團結社會，不要讓執政黨再度撕裂人民、造成更多對立跟衝突，「我跟朱立倫各自都會在會中代表兩個政黨，表達訴求與看法。」

黃國昌呼籲朝野共同面對美國高關稅政策，立法院的三個主要政黨主席是時候坐下來會面；或許總統公務繁忙，只要提出任何時間地點，都願意公開討論台灣如何因應變局。

凱道 朱立倫 賴清德 黃國昌

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