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新聞眼／藍白應棄前嫌 凝聚反綠力量

聯合報／ 本報記者鄭媁林銘翰
「反惡罷、戰獨裁」，國民黨主席朱立倫（左）與民眾黨主席黃國昌（右）將舉行在野領袖峰會。圖為黃國昌與朱立倫共同在新北市萬里區勘災畫面。圖／聯合報系資料照片
「反惡罷、戰獨裁」，國民黨主席朱立倫（左）與民眾黨主席黃國昌（右）將舉行在野領袖峰會。圖為黃國昌與朱立倫共同在新北市萬里區勘災畫面。圖／聯合報系資料照片

在野領袖峰會今登場。回顧去年總統大選前，藍白關鍵時刻錯失合作良機，讓執政黨成功保住政權。如今，大罷免來勢洶洶，劍指在野民代，意圖削弱監督力量，在野陣營沒有各懷鬼胎的空間。作為黨主席，朱立倫與黃國昌各自肩負整合在野的重任，唯有合作才能有效制衡執政黨。

二○二四大選，在野雖掌國會多數，民進黨政府仍憑藉行政權與龐大資源政治操作，強勢主導輿論風向，以致藍白難形成穩定有效的監督力量。執政黨發動大罷免，社會對立日益激化，尤其檢調近期圍繞藍營的大規模搜索、約談行動，司法幾已淪為政治鬥爭利器，台灣民主陷入前所未有的困境。

面對此等劣勢，藍白合作已非策略考量，而是政黨生存與民主防線的必要作為，因此，今天會商不應僅是空談過場，而是要有實質成果，重新凝聚反綠群眾基礎，才能積累制衡執政黨的籌碼。

藍白並非首次會商，最經典的案例非君悅會談莫屬，儘管最後破局不歡而散，然而，過去一年在立法院持續堆疊合作默契，共同推動多項改革法案，證實在野能做到求同存異。國會三黨不過半現狀，在野只有合作，才能壯大監督力道。

反綠聲音猶存，藍軍怒火需要宣洩，朱立倫主動邀約舉辦在野領袖峰會，是作為最大在野黨理應展現的格局，也為減緩黨內對其領導威信的質疑砲火。此刻藍白應以「在野極大化」為共同目標，放下歷史恩怨與個人算計，重塑民眾對在野陣營的期待。

民眾黨前主席柯文哲曾說，「我們有不同的過去、相同的現在，要不要一起邁向共同的未來？」黃國昌昨天也說，在既往的經驗上，大家可能有不好的回憶，「但歷史的那一頁翻過去後，現在最重要的是以台灣跟蒼生為念」。面對美國高關稅衝擊、國內政局紛擾之際，優先顧及國家利益應屬全民期待，藍白若仍困於一黨之私，或以個人政治利益思量，人民終將對在野勢力徹底失望。

執政黨 朱立倫 藍白合

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