國民黨與民眾黨的在野領袖峰會今天登場。民進黨發言人吳崢昨批評，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治，應組「破壞法治大聯盟」；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也質疑，若持續對國家、人民不忠誠，再開幾次都緣木求魚。

民進黨批評，過去一年多，藍白沆瀣一氣，共推國會違憲擴權法案，民眾黨帶支持者「小草」至北檢抗議，企圖政治施壓司法，聲援貪汙嫌疑犯、民眾黨前主席柯文哲；國民黨也有樣學樣，帶頭包圍北檢，包庇偽造文書，兩者皆帶頭違法，應該組成「破壞法治大聯盟」。

吳崢提到，高雄「雙罷劫」領銜人朱磊受訪宣稱「黨安排黨員抄黨員名單，有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，還叫黨嗎？這個黨解散算了。」如此毫無法治觀念的大實話，成為違法的最佳證詞。

吳崢批評，為何公民團體連署都沒有大問題，只有國民黨連署出現一大堆爭議？國民黨主席朱立倫親自號召帶領在北檢抗爭，只有少數人到場，國民黨只看到政治抗議的形式，卻沒有看到核心；對比過去的美麗島事件、太陽花學運等群眾運動，被逮捕的人都能大方坦承自我主張，而不是滿嘴政治迫害、司法不公，說不出任何道理。

「高峰會本質是真的顧民生，還是持續搞政爭？」吳思瑤質疑，藍白合早已密不通風，在議場內合作「毀憲亂政」，在議場外則是共同鬥臭司法；社會期待藍白扮演在野黨忠誠角色。