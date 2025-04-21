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藍白在野領袖峰會明登場 綠酸要組「破壞法治大聯盟」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供

國民黨與民眾黨明天將舉行在野領袖峰會，訴求「把民主還給台灣」，並聚焦美國關稅、司法改革、罷免等議題。民進黨發言人吳崢今天在直播節目「午青LIVE」批評，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治如出一轍，應該組成「破壞法治大聯盟」。

民進黨批評，過去1年多，藍白沆瀣一氣共推國會違憲擴權法案，民眾黨帶支持者「小草」至北檢抗議，企圖政治施壓司法，聲援貪汙嫌疑犯柯文哲，國民黨也有樣學樣，帶頭包圍北檢，包庇偽造文書，兩者皆帶頭違法，應該組成「破壞法治大聯盟」。

吳崢提到，高雄雙罷劫領銜人朱磊受訪宣稱，「黨，安排黨員抄黨員名單，有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，還叫黨嗎？這個黨解散算了」。如此毫無法治觀念的大實話，成為違法的最佳證詞。

吳崢批評，為何公民團體連署都沒有大問題，只有國民黨連署出現一大堆爭議，竟誣指是抹黑司法；朱立倫親自號召帶領在北檢抗爭，只有少數人到場，國民黨只看到政治抗議的形式，卻沒有看到核心。對比過去的美麗島事件、太陽花學運等群眾運動，被逮捕的人都能大方坦承自我主張，而不是滿嘴政治迫害、司法不公，說不出任何道理。

此外，對於國民黨立委翁曉玲發文指控中選會陰險、設陷阱陷害年輕人，吳崢回應，翁曉玲根本就是「裝糊塗大師」，當初立法三讀修訂通過的選罷法第98條之2的是國民黨，把年輕人、老人家找來當領銜人，也是國民黨，若真有設陷阱、把人推入陷阱，顯然都是國民黨自己。

司法改革 吳崢 國民黨

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