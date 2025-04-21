藍白22日辦在野領袖峰會 綠指破壞法治大聯盟

中央社／ 台北21日電

國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民進黨發言人吳崢今天在直播節目「午青LIVE」表示，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治如出一轍，應該組成「破壞法治大聯盟」。

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌將在4月22日上午共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦國際關稅情勢、國會改革、司法改革與罷免情勢等議題。

民進黨今天發布新聞稿指出，檢視過去1年多，國民黨、民眾黨沆瀣一氣共推國會違憲擴權法案，民眾黨帶小草至北檢抗議，企圖政治施壓司法，聲援貪污嫌疑犯柯文哲，國民黨也有樣學樣，帶頭包圍北檢，包庇偽造文書。

吳崢表示，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治如出一轍，應該組成「破壞法治大聯盟」。

吳崢提到，高雄雙罷劫領銜人朱磊受訪宣稱，「黨，安排黨員抄黨員名單，有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，還叫黨嗎？這個黨解散算了」。如此大實話、大坦白、大自首的言論內容，成為違法的最佳證詞。

吳崢批評，公民團體連署都沒有大問題，只有國民黨連署出現一大堆爭議，竟誣指是抹黑司法；朱立倫親自號召帶領在北檢抗爭，只有少數人到場，國民黨只看到政治抗議的形式，卻沒有看到核心。對比過去的美麗島事件、太陽花學運等群眾運動，被逮捕的人都能大方坦承自我主張，而不是滿嘴政治迫害、司法不公，說不出任何道理。

另外，對於國民黨立委翁曉玲發文指控中選會陰險、設陷阱陷害年輕人，吳崢回應，翁曉玲根本就是「裝糊塗大師」，當初立法三讀修訂通過的選罷法第98條之2的是國民黨，把年輕人、老人家找來當領銜人，也是國民黨，若真有設陷阱、把人推入陷阱，顯然都是國民黨自己。

罷免

延伸閱讀

吳崢：盧秀燕藉批評府院造聲量 藍營縣市長各懷鬼胎

立院龍頭選舉「綠白電話門」柯文哲告吳崢求償100萬結果曝光

藍指花蓮罷團領銜人領補助 綠批國民黨霸凌小公民

藍青年軍戴納粹臂章 民進黨質疑國民黨變納粹黨

相關新聞

在野領袖峰會今對談 全程直播

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商。國民黨主席朱立倫主打「反綠共、...

新聞眼／藍白應棄前嫌 凝聚反綠力量

在野領袖峰會今登場。回顧去年總統大選前，藍白關鍵時刻錯失合作良機，讓執政黨成功保住政權。如今，大罷免來勢洶洶，劍指在野民...

綠批藍白破壞法治

國民黨與民眾黨的在野領袖峰會今天登場。民進黨發言人吳崢昨批評，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治，應組「破壞法治大...

藍籲小草倒閣救柯文哲 白營：總統沒換 無助困局

在野高峰會今天登場，外界也關注藍白是否有合作契機？藍營青年平台「新共和」發出給「小草」的一封信，盼「倒閣救柯，討回民主」...

在野領袖峰會邀出席 賴總統同時段排定接見環團

國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民眾黨主席黃國昌今天呼籲民進黨主席賴清德一起參與。不過，據了解，明天正是「...

藍白在野領袖峰會明登場 綠酸要組「破壞法治大聯盟」

國民黨與民眾黨明天將舉行在野領袖峰會，訴求「把民主還給台灣」，並聚焦美國關稅、司法改革、罷免等議題。民進黨發言人吳崢今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。