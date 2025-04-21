藍白22日辦在野領袖峰會 綠指破壞法治大聯盟

國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民進黨發言人吳崢今天在直播節目「午青LIVE」表示，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治如出一轍，應該組成「破壞法治大聯盟」。

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌將在4月22日上午共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦國際關稅情勢、國會改革、司法改革與罷免情勢等議題。

民進黨今天發布新聞稿指出，檢視過去1年多，國民黨、民眾黨沆瀣一氣共推國會違憲擴權法案，民眾黨帶小草至北檢抗議，企圖政治施壓司法，聲援貪污嫌疑犯柯文哲，國民黨也有樣學樣，帶頭包圍北檢，包庇偽造文書。

吳崢表示，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治如出一轍，應該組成「破壞法治大聯盟」。

吳崢提到，高雄雙罷劫領銜人朱磊受訪宣稱，「黨，安排黨員抄黨員名單，有錯嗎？一個黨如果不容許黨員抄名單，還叫黨嗎？這個黨解散算了」。如此大實話、大坦白、大自首的言論內容，成為違法的最佳證詞。

吳崢批評，公民團體連署都沒有大問題，只有國民黨連署出現一大堆爭議，竟誣指是抹黑司法；朱立倫親自號召帶領在北檢抗爭，只有少數人到場，國民黨只看到政治抗議的形式，卻沒有看到核心。對比過去的美麗島事件、太陽花學運等群眾運動，被逮捕的人都能大方坦承自我主張，而不是滿嘴政治迫害、司法不公，說不出任何道理。

另外，對於國民黨立委翁曉玲發文指控中選會陰險、設陷阱陷害年輕人，吳崢回應，翁曉玲根本就是「裝糊塗大師」，當初立法三讀修訂通過的選罷法第98條之2的是國民黨，把年輕人、老人家找來當領銜人，也是國民黨，若真有設陷阱、把人推入陷阱，顯然都是國民黨自己。