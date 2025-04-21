藍白22日辦在野領袖峰會 綠質疑顧民生還是搞政爭

中央社／ 台北21日電

國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天質疑，在野領袖峰會的本質是「顧民生，還是搞政爭？」如果持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會都是緣木求魚，背離社會期待。

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌將在4月22日上午共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦國際關稅情勢、國會改革、司法改革與罷免情勢等議題。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪時回應，民進黨團對此表示尊重。在野領袖峰會的本質是顧民生，還是持續搞政爭，是要福國利民，還是又要禍國殃民，難道是為了解救國民黨大罷免的危機，例如一起推動倒閣，這些事恐怕都會是朱立倫與黃國昌明天會談的重點。

吳思瑤指出，藍白合在立法院早已是密不通風，藍白在立法院一再合作，一再違憲亂政，在議場外，在社會面，藍白則是一起鬥臭司法。社會期待的在野黨，是扮演忠誠的反對黨的角色，如果持續對人民不忠誠，對國家不忠誠，再開幾次高峰會，都是緣木求魚，背離社會的期待。

至於國民黨立委徐巧芯19日出席罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪搖」活動時表示，罷免國民黨所有委員裡面的民進黨100%會去投票，就是「邪教化」超愛投票。

吳思瑤對此批評，徐巧芯許多言論已背離社會對一位適任立委的基本期待，立委應專業問政，但徐巧芯卻不斷發表一些前言不對後語的話術，人民不會支持一位只會耍嘴皮子、不具備專業問政能力的立委。

吳思瑤 國民黨 忠誠

延伸閱讀

再轟藍白擋國安法案330次 吳思瑤：共匪可能就在立院

徐巧芯諷綠營「邪教化超愛投票」 吳思瑤酸：狗屁倒灶

在野黨主席明會面共商國事 黃國昌喊話賴總統共同參與

吳釗燮未請假就缺席立院共諜專報 黃國昌怒批耍官威

相關新聞

在野領袖峰會今對談 全程直播

國民黨與民眾黨合辦在野領袖峰會今天舉行，針對重大內政議題與國際挑戰展開在野對話與政策協商。國民黨主席朱立倫主打「反綠共、...

新聞眼／藍白應棄前嫌 凝聚反綠力量

在野領袖峰會今登場。回顧去年總統大選前，藍白關鍵時刻錯失合作良機，讓執政黨成功保住政權。如今，大罷免來勢洶洶，劍指在野民...

綠批藍白破壞法治

國民黨與民眾黨的在野領袖峰會今天登場。民進黨發言人吳崢昨批評，藍白都是帶頭違法的政黨，齊心踐踏民主法治，應組「破壞法治大...

藍籲小草倒閣救柯文哲 白營：總統沒換 無助困局

在野高峰會今天登場，外界也關注藍白是否有合作契機？藍營青年平台「新共和」發出給「小草」的一封信，盼「倒閣救柯，討回民主」...

在野領袖峰會邀出席 賴總統同時段排定接見環團

國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民眾黨主席黃國昌今天呼籲民進黨主席賴清德一起參與。不過，據了解，明天正是「...

藍白在野領袖峰會明登場 綠酸要組「破壞法治大聯盟」

國民黨與民眾黨明天將舉行在野領袖峰會，訴求「把民主還給台灣」，並聚焦美國關稅、司法改革、罷免等議題。民進黨發言人吳崢今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。