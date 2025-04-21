藍白22日辦在野領袖峰會 綠質疑顧民生還是搞政爭
國民黨與民眾黨將於22日上午舉行在野領袖峰會，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天質疑，在野領袖峰會的本質是「顧民生，還是搞政爭？」如果持續對人民、國家不忠誠，再開幾次高峰會都是緣木求魚，背離社會期待。
國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌將在4月22日上午共同舉辦「把民主還給台灣」在野領袖峰會，聚焦國際關稅情勢、國會改革、司法改革與罷免情勢等議題。
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受媒體聯訪時回應，民進黨團對此表示尊重。在野領袖峰會的本質是顧民生，還是持續搞政爭，是要福國利民，還是又要禍國殃民，難道是為了解救國民黨大罷免的危機，例如一起推動倒閣，這些事恐怕都會是朱立倫與黃國昌明天會談的重點。
吳思瑤指出，藍白合在立法院早已是密不通風，藍白在立法院一再合作，一再違憲亂政，在議場外，在社會面，藍白則是一起鬥臭司法。社會期待的在野黨，是扮演忠誠的反對黨的角色，如果持續對人民不忠誠，對國家不忠誠，再開幾次高峰會，都是緣木求魚，背離社會的期待。
至於國民黨立委徐巧芯19日出席罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪搖」活動時表示，罷免國民黨所有委員裡面的民進黨100%會去投票，就是「邪教化」超愛投票。
吳思瑤對此批評，徐巧芯許多言論已背離社會對一位適任立委的基本期待，立委應專業問政，但徐巧芯卻不斷發表一些前言不對後語的話術，人民不會支持一位只會耍嘴皮子、不具備專業問政能力的立委。
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