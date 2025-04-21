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藍白明開在野高峰會 吳思瑤：本質是顧民生還搞政爭？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

國民黨主席朱立倫明天將與民眾黨主席黃國昌舉行「在野領袖高峰會」，訴求把「民主還給台灣」，並聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，高峰會本質是真的顧民生，還是持續搞政爭？

吳思瑤表示，在野黨舉行高峰會當然尊重，但本質是真的顧民生，還是持續地搞政爭？到底是福國利民，還是不幸地又要禍國殃民。或者是為解救國民黨的大罷免危機，來想出其他手段，例如共推「倒閣」，這些事項可能都是朱立倫、黃國昌會談重點。

吳思瑤續指，藍白合早已密不通風，在議場內合作毀憲亂政，在議場外則是共同鬥臭司法，社會期待藍白扮演在野黨忠誠角色，如果持續對人民、國家不忠誠，「再開幾次高峰會都是緣木求魚，也都背離社會期待」。

針對台北市長蔣萬安拋出「倒閣」，吳思瑤認為，首都市長不管市政拋出倒閣議題，難道蔣不想當市長？想回來當立委？這無比奇怪，國民黨立院黨團態度是否一致？這是黨中央的既定方向嗎？建議內部整合好再說。

她也酸，國民黨主席朱立倫領導無方，恐怕無法有效整合黨內對倒閣的態度，如今又無限上綱扯倒閣是倒行政院長卓榮泰，而是要倒賴清德總統，但在憲政機制跟原理上這是兩件事，且倒閣一事，民眾黨團總召黃國昌是否買單，這是朱立倫的難題。

她說，民進黨的立場是「以不變應萬變」，人民發動的大罷免已經進入第二階段，如果在野黨現在要強推倒閣，恐怕要與公民意志做極大抗衡，「要先過人民這一關」。

吳思瑤 國民黨 朱立倫

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