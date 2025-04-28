教宗方濟各逝世 梵蒂岡秘密會議訂定5月7日選新教宗
梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）28日表示，天主教樞機主教當天在義大利羅馬開會，已訂定5月7日（周三）開始舉行秘密會議推選新教宗。
教宗方濟各21日逝世，享壽88歲，26日舉行喪禮並長眠在羅馬的聖母大教堂。
只有80歲以下的樞機主教才有資格在選舉教宗的不記名投票中投票。現任252位樞機主教大部分由方濟各任命，其中超過130位可以投票。新教宗需要獲得三分之二多數票才能當選，在新教宗選出前，樞機主教們不得離開秘密會議。
在上次秘密會議中，方濟各在兩天內便當選。會議期間，旁觀者會觀察西斯汀教堂頂端煙囪，以得知是否已選出新教宗。如果投票未達到三分之二共識，就會冒出黑煙，新教宗被選出時，就會冒出白煙。
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