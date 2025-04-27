教宗方濟各喪禮 40萬人參加

梵蒂岡廿六日表示，當天共約四十萬人參加天主教教宗方濟各喪禮。樞機團團長雷伊在殯葬彌撒中說，方濟各是一位走入群眾、並向所有人敞開心扉的教宗。

主持殯葬彌撒的雷伊還說，方濟各致力建立更富同情心的天主教會；「他與個人及群體建立直接聯繫，渴望親近所有人，尤其關注處於困境中的人，毫無保留地奉獻自己，特別是對那些處於社會邊緣和最弱勢的人」。

雷伊並在美國總統川普等數百位出席喪禮的全球領袖面前，敦促關懷移民和終結戰爭，並對氣候變遷有所作為，這些都是方濟各生前最關注的議題，也重申方濟各二○一六年要川普「搭橋而非築牆」的呼籲。偕第一夫人梅蘭妮亞出席、坐在前排的川普則說，他很尊敬方濟各。

義大利警方估計，約五萬人聚集在梵蒂岡聖伯多祿大教堂前的聖伯多祿廣場，其餘則湧入義大利首都羅馬的街道上。義大利和梵蒂岡當局負責聖伯多祿廣場四周維安，除了禁止無人機飛行，並在屋頂等制高點部署狙擊手，還有戰機待命與設立檢查哨。

喪禮自當地時間廿六日上午十時（台灣時間同日下午四時）起。喪禮儀式後，方濟各靈柩先安放在聖伯多祿大教堂，再依照生前遺願，運往他指定的羅馬四大聖殿之一：聖母大教堂安葬。安葬儀式自當地時間下午一時起，歷時半小時。

梵蒂岡廿五日表示，方濟各停靈聖伯多祿大教堂的三天期間，共約廿五萬人入場悼念。在公眾瞻仰遺容時間結束後，五十位國家元首及十多位王室成員、至少一三○個外國代表團開始聚集，準備參加喪禮。與梵蒂岡沒正式邦交的中國大陸則未在教廷公布的出席名單上。

廿五日晚間飛抵羅馬的川普在喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面十五分鐘。這是美烏領袖自二月在白宮公開爭執以來的首次見面，也是川普第二任首度出訪。

前副總統陳建仁代表台灣出席喪禮，他入席時與美國前總統拜登及巴拉圭眾議院議長等多位政要寒暄互動。