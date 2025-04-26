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陳建仁出席教宗喪禮 談這事讓拜登開心連喊3次「GO」

中央社／ 梵蒂岡26日專電
前副總統陳建仁出席教宗方濟各喪禮後接受中央社訪問，認為此行非常圓滿，希望賴總統可以參加新任教宗的就職典禮。中央社
前副總統陳建仁出席教宗方濟各喪禮後接受中央社訪問，認為此行非常圓滿，希望賴總統可以參加新任教宗的就職典禮。中央社

前副總統陳建仁今天代表台灣出席教宗喪禮，在會中與美國前總統拜登等多位政要互動。他表示與拜登談到台美長期合作關係與友誼，也與多個友邦、日本等理念相近國家特使聊到雙邊良好關係，此行十分圓滿順利。

教宗方濟各（Pope Francis）喪禮今天上午在聖伯多祿廣場舉行，現場湧入約25萬信徒，將廣場前方的協和大道塞得水洩不通，全球有多達160國元首、重要特使參加。

陳建仁獲總統賴清德指派擔任台灣特使，他今天上午與外交部政次吳志中一同出席，會後在駐教廷大使的官邸接受中央社訪問。

陳建仁表示，因為義大利政府派出前導車，因此他比預期提早到達會場，一開始就有機會與美國前總統拜登聊天，拜登擔任副總統時推動癌症登月計畫（Cancer Moonshot），他擔任中研院副院長時也加入這個計畫，且台灣表現是最好的。

陳建仁說，他告訴拜登，現在台灣繼續跟美國國家癌症研究所合作，推動第二期癌症登月計畫，拜登聽了很開心說「GO!GO!GO! Keep it going」（加油、繼續做）。

陳建仁說，他感謝拜登在其任內，推動台美簽訂21世紀貿易倡議，兩國互動非常正面積極。

陳建仁表示，他後來有機會碰到邦交國巴拉圭、瓜地馬拉特使團團長，跟他們都有很好的互動；此外他見到日本外務大臣岩屋毅，也談到兩國之間很好的合作，他提到自己姐姐是在大阪，他爸爸是京都帝國大學畢業的，對方聽了更高興，聊得很開心。

陳建仁另藉機跟多位樞機主教、教廷神職人員互動，他表示，邀請對方有機會能到台灣做更多交流互動。

陳建仁認為，這趟旅程相當圓滿，除了希望教宗方濟各繼續在天上代禱台梵關係愈來愈好，「我還是很盼望，等到新教宗選出，總統賴清德可以代表國家來參加新任教宗的就職典禮，這部分我在彌撒祈禱當中有特別提到。」

拜登 教宗 方濟各 陳建仁

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