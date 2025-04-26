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約20萬人送別方濟各 樞機團長：是走入群眾的教宗

中央社／ 梵蒂岡26日綜合外電報導
梵蒂岡表示，今天約有20萬人參加教宗方濟各的喪禮。樞機團團長雷伊（圖）在殯葬彌撒中表示，方濟各是「一位走入群眾、向所有人敞開心扉的教宗」。圖／法新社
梵蒂岡表示，今天約有20萬人參加教宗方濟各的喪禮。樞機團團長雷伊（圖）在殯葬彌撒中表示，方濟各是「一位走入群眾、向所有人敞開心扉的教宗」。圖／法新社

梵蒂岡表示，今天約有20萬人參加教宗方濟各（Pope Francis）的喪禮。樞機團團長雷伊在殯葬彌撒中表示，方濟各是「一位走入群眾、向所有人敞開心扉的教宗」。

法新社報導，義大利警方稍早估計參與人數約為15萬，其中約有5萬人聚集在聖伯多祿廣場（St. Peter'sSquare）。

樞機團團長雷伊（Giovanni Battista Re）今天在殯葬彌撒中表示，方濟各是「一位走入群眾、向所有人敞開心扉的教宗」，並致力於建立一個更加富同情心的天主教會。

雷伊表示：「他與個人和群體建立直接聯繫，渴望與每個人親近，特別關注處於困境中的人，他毫無保留地奉獻自己，尤其為那些處於社會邊緣、最弱勢的人們。」

雷伊說：「他是走入群眾的教宗，向所有人敞開心扉。」

教宗 方濟各

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