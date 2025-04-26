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出席教宗喪禮 烏克蘭總統府證實：澤倫斯基與川普會面
烏克蘭總統府宣布，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天在羅馬舉行的教宗方濟各（Pope Francis）喪禮場邊，與美國總統川普短暫會面。
法新社報導，澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告訴記者：「（澤倫斯基與川普）會面已經發生，而且已經結束。」尼基佛洛夫未闡明兩人會面細節。
白宮先前表示，烏克蘭與俄羅斯當局已「非常接近達成協議」。
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