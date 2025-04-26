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陳建仁代表台灣出席教宗喪禮 與拜登等多國政要互動

中央社／ 梵蒂岡26日專電
前副總統陳建仁（右2）出席教宗方濟各喪禮，與美國前總統拜登（左2）等多位政要互動。駐教廷大使館提供／中央社
前副總統陳建仁（右2）出席教宗方濟各喪禮，與美國前總統拜登（左2）等多位政要互動。駐教廷大使館提供／中央社

前副總統陳建仁今天代表台灣出席教宗方濟各喪禮，他在入席時與美國前總統拜登（Joe Biden）、巴拉圭眾院議長等多位政要寒暄互動。

教宗方濟各（Pope Francis）喪禮今天上午10時在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行。美國總統川普（Donald Trump）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）等數十位國家領袖出席喪禮。中國未在教廷公布的出席名單中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天一度表示可能無法參加，他今天上午搭機抵達羅馬出席喪禮。

喪禮座位安排上，國王皇室、總統總理在前排，獲優先禮遇的是方濟各母國阿根廷，以及地主國義大利；其他特使團則依國家的法文名稱字母順序，以及出席者職級安排。

陳建仁座位左邊是模里西斯特使，右邊依序為泰國、敘利亞、新加坡特使團。

由於美國與各國間的關稅角力仍未解決，各國領袖在教宗喪禮期間或會後，是否將藉機與川普談判引發關注。

川普事前表示，出席喪禮時將見到許多人，並與一些人談話；馬克宏則表態，這是哀悼與反思的時刻，不會在葬禮期間舉行任何外交會晤。

陳建仁與外交部政務次長吳志中25日上午搭機抵達羅馬，前往聖伯多祿大教堂瞻仰教宗遺容。教宗遺體23日到25日開放信徒瞻仰，3天內累計有來自全球超過25萬人，專程到梵蒂岡向教宗方濟各做最後的道別。

今天中午喪禮彌撒結束之後，送葬隊伍直接把教宗方濟各的遺體依其遺願運抵羅馬「聖母大殿」（Basilica of Saint Mary Major）安葬。梵蒂岡表示，從27日早上7時起，信徒就可以到聖母大殿向教宗方濟各的陵墓致敬。

川普 拜登 教宗 方濟各 陳建仁

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