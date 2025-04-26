快訊

代理教師月薪加到6萬 敘薪制恐掀人力大洗牌

抖音網紅自稱要在426凱道遊行「喊打」製造混亂 ！警方要查

康橋車隊完成環島壯舉！賈永婕迎兒歸來：勇士進場「彼此攙扶」、掌聲淚水不斷

巴西總統魯拉出席梵蒂岡守靈儀式 向教宗方濟各致敬

中央社／ 聖保羅25日專電

巴西總統魯拉今天前往梵蒂岡聖伯多祿大教堂悼念日前去世的天主教教宗方濟各，並在社群媒體發文，願方濟各的智慧、勇氣和同情心，繼續照亮所有人的心靈。

巴西通訊社（Agência Brasil）報導，陪同魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）出席守靈儀式的包括第一夫人姜嘉（Janja Lula da Silva）、前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）、聯邦最高法院院長巴洛索（LuízRoberto Barroso）等人。

方濟各（Pope Francis）因中風昏迷和心臟衰竭21日去世，享壽88歲，巴西總統魯拉下令全國哀悼7天，並發表敬悼文，推崇教宗在爭取世界和平、傳播愛心、打擊不容忍和不平等方面發揮的作用。

今天是聖伯多祿大教堂開放守靈的最後一天，在為期3天的守靈儀式上，超過12萬8000人前往瞻仰遺容，向教宗表達敬意。隨後，在當地時間晚上8時舉行封棺儀式。

巴西代表團今天抵達羅馬，將參加26日上午10時舉行的教宗方濟各葬禮和彌撒。這些儀式標誌著「9日哀悼日」的開始，這是一項為期9天的古老傳統，為教宗的靈魂舉行哀悼和祈禱。

隨後，靈柩將被送往梵蒂岡城外的聖母大殿，並依照教宗的要求，遺體將在那裡安葬。據悉，教宗方濟各每次出訪前後都有前往聖母朝聖地祈禱的習慣。方濟各也將成為100多年來，首位葬於梵蒂岡之外的教宗。

經過9天的哀悼後，梵蒂岡將召開新教宗選舉秘密會議，選出天主教會的新領袖。

教宗 方濟各

延伸閱讀

川普抵達羅馬 將出席26日教宗方濟各葬禮

虔誠天主教徒 拜登將偕夫人出席教宗喪禮

教宗生前曾籲勇敢舉白旗 為烏克蘭留下苦澀建議

信徒排4小時等瞻仰教宗遺容 4.26喪禮130外國代表團參加

相關新聞

25萬人瞻仰教宗遺容 川普伉儷抵羅馬將出席喪禮

梵蒂岡今天表示，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）停靈聖伯多祿大教堂3天期間，約有25萬人入場悼念。公眾瞻...

教宗喪禮 130國代表團參加

法新社廿五日報導，梵蒂岡表示，包括約五十位國家元首及十位在位君主在內，至少有一三○個外國代表團確認將參加教宗方濟各廿六日...

教宗生前曾籲勇敢舉白旗 為烏克蘭留下苦澀建議

全球各地天主教徒為離世的教宗方濟各哀悼之際，許多烏克蘭人卻對教宗留下苦澀的回憶，因為方濟各生前未明確譴責俄羅斯入侵烏國，...

方濟各曾批加薩戰爭…以色列一度刪除致哀貼文 總理打破沉默哀悼教宗

天主教教宗方濟各本月21日逝世後，以色列總理內唐亞胡今天打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。方濟各生前曾批評以國在加薩戰...

陳建仁任特使弔唁教宗 抵羅馬將赴梵蒂岡瞻仰遺容

前副總統陳建仁擔任台灣特使參加教宗方濟各喪禮，他今天早上搭機抵達羅馬後，在駐教廷使館陪同下，直接前往梵蒂岡聖伯多祿大教堂...

信徒排4小時等瞻仰教宗遺容 4.26喪禮130外國代表團參加

教廷24日表示，包括約「50位國家元首及10位在位君主」在內，至少有130個外國代表團將參加教宗方濟各（Pope Fra...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。