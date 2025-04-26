虔誠天主教徒 拜登將偕夫人出席教宗喪禮
美國前總統拜登（Joe Biden）的辦公室告訴法新社，拜登將與妻子吉兒出席明天舉行的教宗方濟各喪禮。拜登是虔誠天主教徒，曾多次與方濟各會面。
法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）也將參加方濟各（Pope Francis）的喪禮，但拜登與吉兒（Jill Biden）不會與川普共乘空軍一號（Air ForceOne）同行。
拜登是虔誠天主教徒，時常表達對於方濟各的愛戴和欽佩。拜登與教宗曾多次進行官方及私人會晤。在擔任總統期間，拜登一直在橢圓形辦公室擺放方濟各的照片。
根據梵蒂岡，迄今已約有50名國家元首及10位在位君主確認將出席。
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