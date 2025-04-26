教宗喪禮 130國代表團參加

法新社廿五日報導，梵蒂岡表示，包括約五十位國家元首及十位在位君主在內，至少有一三○個外國代表團確認將參加教宗方濟各廿六日的喪禮。截至台灣時間廿五日晚間，已有十五萬人瞻仰方濟各的遺容。

阿根廷出生的方濟各廿一日因病安息主懷，享壽八十八歲。靈柩目前在梵蒂岡聖伯多祿大教堂供民眾瞻仰遺容，廿六日將在聖伯多祿廣場舉行喪禮。喪禮後教宗靈柩將移往他生前常去的羅馬四大聖殿之一的聖母大教堂，並埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

教廷發言人布魯尼宣布，方濟各墓最快將於廿七日上午對外開放。廿六日將出席教宗喪禮的全球政要，包括聯合國秘書長古特瑞斯、美國總統川普夫妻、烏克蘭總統澤倫斯基夫妻、巴西總統魯拉夫妻，以及代表英國國王查理三世出席的威廉王子等歐洲多國君主與政府首長等。亞洲天主教國家菲律賓總統馬可仕夫妻也將出席。

前副總統陳建仁代表台灣擔任特使參加教宗方濟各喪禮，他廿五日抵達羅馬後受訪表示，期盼方濟各在天堂繼續為台灣代禱，讓台梵關係愈來愈好，他也天天祈禱，盼接下來總統賴清德能親自參加新教宗就職典禮。

天主教台灣地區主教團廿五日上午在台北聖母無原罪主教座堂舉行大型追思會。除了天主教各教區主教，各大宗教代表、教廷駐華大使館馬德範臨時代辦均到場追思。天主教台灣地區主教團表示，全台各教區、教堂近期都至少舉辦一場追思，這是大型追思禮儀，現場有逾數百名教友參與。追思會由天主教台北總教區總主教鍾安住講道。