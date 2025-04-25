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若承認俄吞併克里米亞 世界面臨哪些風險？「危險先例」恐影響台灣

教宗生前曾籲勇敢舉白旗 為烏克蘭留下苦澀建議

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
全球各地天主教徒為離世的教宗方濟各哀悼之際，許多烏克蘭人卻對教宗留下苦澀的回憶。 歐新社
全球各地天主教徒為離世的教宗方濟各哀悼之際，許多烏克蘭人卻對教宗留下苦澀的回憶。 歐新社

全球各地天主教徒為離世的教宗方濟各哀悼之際，許多烏克蘭人卻對教宗留下苦澀的回憶，因為方濟各生前未明確譴責俄羅斯入侵烏國，且曾呼籲烏方應拿出「舉白旗」的勇氣。

法新社報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮將於明天舉行，屆時烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將是最受矚目的致哀者之一。

批評者表示，方濟各曾稱俄烏戰爭是被「挑起」，並將戰爭描述為更廣泛全球對抗的一部分，是在附和俄羅斯總統府克里姆林宮的說法。

教宗去年3月接受瑞士廣播電視台（RTS）訪問時的評論在烏克蘭引起軒然大波，他當時說：「我相信更堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」

一名烏克蘭高階官員告訴法新社，這位阿根廷教宗受到馬克思主義思想影響，且對這個地區「一無所知」。

這位不具名官員指出：「他並未真的了解，甚至沒有嘗試了解正在這裡發生的事情。」

與此同時，烏克蘭官員也承認梵蒂岡付出努力斡旋俄烏換俘，以及協助被俘的烏國兒童返家。這些兒童自俄軍占領區被帶走，並送至俄羅斯。

澤倫斯基說，方濟各曾「為烏克蘭的和平祈禱」。

但前述不具名烏克蘭官員提到，教宗「本能為烏克蘭做出更多重大貢獻」，例如說服全球南方國家支持烏國的奮鬥。

這名官員還談到，方濟各「拒絕明確區分」俄烏在這場戰爭的角色，即俄羅斯是侵略者，烏克蘭則是被入侵的受害者。

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