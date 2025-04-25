快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

方濟各曾批加薩戰爭…以色列一度刪除致哀貼文 總理打破沉默哀悼教宗

中央社／ 耶路撒冷24日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。 歐新社
以色列總理內唐亞胡。 歐新社

天主教教宗方濟各本月21日逝世後，以色列總理內唐亞胡今天打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。方濟各生前曾批評以國在加薩戰爭中的軍事行動，導致雙方關係緊張。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天晚間在社群媒體X發文表示：「對於教宗方濟各（PopeFrancis）逝世，以色列向天主教教會和全球天主教社群致上最深哀悼。願他安息。」

這是梵蒂岡本月21日宣布教宗離世的消息以來，內唐亞胡首度發布聲明。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）是首批回應教宗離世的全球政要之一，他讚揚方濟各是「擁有堅定信仰和無限同情心的人」。以國總統多半是扮演禮儀性角色。

以色列外交部昨天向法新社證實，其駐梵蒂岡大使塞德曼（Yaron Sideman）將代表以國出席教宗喪禮。

以色列政府對教宗逝世一事先前基本上保持沉默。以國當局曾在社群媒體上分享一則致哀貼文，但後來刪除且未說明原因。當地一家報紙指出，刪文的原因可能與方濟各生前批評加薩戰爭的言論有關。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，導致雙方在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，以國和教宗的關係陷入緊張。

方濟各在世時譴責哈瑪斯攻擊以色列，但也經常批評以國在加薩走廊的軍事行動，曾稱以軍空襲當地是「殘酷的行為」。

以色列 內唐亞胡 加薩走廊 教宗 方濟各 梵蒂岡

延伸閱讀

陳建仁任特使弔唁教宗 抵羅馬將赴梵蒂岡瞻仰遺容

5月5日後舉行教宗選舉 人數超額、名單多元引熱議

教宗方濟各台灣大型追思會 各大宗教代表都到場

教宗方濟各喪禮4月26日舉行 教廷：130外國代表團參加

相關新聞

方濟各曾批加薩戰爭…以色列一度刪除致哀貼文 總理打破沉默哀悼教宗

天主教教宗方濟各本月21日逝世後，以色列總理內唐亞胡今天打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。方濟各生前曾批評以國在加薩戰...

陳建仁任特使弔唁教宗 抵羅馬將赴梵蒂岡瞻仰遺容

前副總統陳建仁擔任台灣特使參加教宗方濟各喪禮，他今天早上搭機抵達羅馬後，在駐教廷使館陪同下，直接前往梵蒂岡聖伯多祿大教堂...

信徒排4小時等瞻仰教宗遺容 4.26喪禮130外國代表團參加

教廷24日表示，包括約「50位國家元首及10位在位君主」在內，至少有130個外國代表團將參加教宗方濟各（Pope Fra...

醫療團隊稱教宗臨終前未受過多苦 德國將辦罕見除冠儀式

教宗方濟各醫療團隊負責人阿菲利在24日刊載的訪談中表示，方濟各21日上午意外中風後，在沒有承受過多痛苦的情況下離世，醫療...

5月5日後舉行教宗選舉 人數超額、名單多元引熱議

教宗方濟各葬禮26日舉行，備受關注的下屆教宗選舉將在5月5日後登場。此次不僅傳出的熱門名單多元，具選舉權的樞機數量也多達...

圖輯／天主教台灣主教團 為教宗舉行大型追思會

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於21日逝世，今天上午天主教台灣地區主教團於天主教台北總教區聖母無原罪主教座...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。