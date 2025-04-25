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教宗方濟各喪禮4月26日舉行 教廷：130外國代表團參加

中央社／ 梵蒂岡24日綜合外電報導

教廷今天表示，包括約「50位國家元首及10位在位君主」在內，至少有130個外國代表團將參加教宗方濟各（PopeFrancis）26日的喪禮。

生於阿根廷的教宗方濟各因中風，21日安息主懷，享壽88歲。他的靈柩目前在聖伯多祿大教堂（StPeter's Basilica）供民眾瞻仰遺容，26日則將在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）舉行喪禮。

法新社報導，教廷表示：「目前已有130個代表團確認參加教宗方濟各的喪禮。」

喪禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）宣布，教宗方濟各墓最早將於27日上午對大眾開放。

經官方確認，26日將出席教宗喪禮的政要包括美國總統川普（Donald Trump）伉儷、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）伉儷以及歐洲多國君主及政府首長等。亞洲國家方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）伉儷亦將出席。

台灣總統賴清德指派前副總統陳建仁擔任總統特使，赴教廷出席教宗喪禮。

教宗 方濟各

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