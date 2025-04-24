卓榮泰赴方濟各靈堂追思 緬懷教宗一生勤儉、關愛世人

行政院長卓榮泰今日下午前往天主教台北總主教公署，至天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈堂追思致哀。他說，教宗一生勤儉，關愛世人的精神，受到大家的敬重，並堅持到最後一刻都在實踐天主教賦予的任務，希望後續一切都能圓滿。

卓榮泰抵達後，先以主祭者身分於方濟各靈前上香、灑聖水、獻花、獻果，並在司儀引領下，向教宗遺像行三鞠躬禮，表達對方濟各的哀思與深刻敬意。

追思儀式結束後，卓榮泰特別向天主教會台灣地區主教團主席李克勉、台北總教區總主教鍾安住及副主教林天德致哀。

卓榮泰表示，對於方濟各的離世，大家都感到難過與不捨。教宗一生勤儉，關愛世人的精神，受到大家的敬重，並堅持到最後一刻都在實踐天主教賦予的任務，希望後續一切都能圓滿。