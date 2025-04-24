快訊

宜蘭地檢署偵辦罷綠連署案 晚間2名國民黨員各3萬元交保

「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

美股開盤走勢不一！市場關注美中貿易戰、企業財報 標普微幅開高

卓榮泰赴方濟各靈堂追思 緬懷教宗一生勤儉、關愛世人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
天主教教宗方濟各逝世，行政院長卓榮泰今天傍晚赴天主教台北總主教公署的方濟各靈前追思。圖／行政院提供
天主教教宗方濟各逝世，行政院長卓榮泰今天傍晚赴天主教台北總主教公署的方濟各靈前追思。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰今日下午前往天主教台北總主教公署，至天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈堂追思致哀。他說，教宗一生勤儉，關愛世人的精神，受到大家的敬重，並堅持到最後一刻都在實踐天主教賦予的任務，希望後續一切都能圓滿。

卓榮泰抵達後，先以主祭者身分於方濟各靈前上香、灑聖水、獻花、獻果，並在司儀引領下，向教宗遺像行三鞠躬禮，表達對方濟各的哀思與深刻敬意。

追思儀式結束後，卓榮泰特別向天主教會台灣地區主教團主席李克勉、台北總教區總主教鍾安住及副主教林天德致哀。

卓榮泰表示，對於方濟各的離世，大家都感到難過與不捨。教宗一生勤儉，關愛世人的精神，受到大家的敬重，並堅持到最後一刻都在實踐天主教賦予的任務，希望後續一切都能圓滿。

卓榮泰 教宗 方濟各

延伸閱讀

瞻仰教宗遺容第2天 信徒排隊4小時等待進入教堂

悼念教宗方濟各辭世 靜宜大學「奉獻彌撒」場面肅穆

教宗移靈聖伯多祿大教堂湧瞻仰人潮 以色列致哀卻秒刪文

阿根廷足壇悼教宗 穿紀念球衣出賽、新球場命名方濟各

相關新聞

教宗選舉5/5後登場 人數超額、名單多元引熱議

教宗方濟各葬禮26日舉行，備受關注的下屆教宗選舉將在5月5日後登場。此次不僅傳出的熱門名單多元，具選舉權的樞機數量也多達...

卓榮泰赴方濟各靈堂追思 緬懷教宗一生勤儉、關愛世人

行政院長卓榮泰今日下午前往天主教台北總主教公署，至天主教教宗方濟各（Pope Francis）靈堂追思致哀。他說，教宗一...

方濟各臨終前未受過多苦 教宗醫療團隊負責人嘆「已無能為力」

教宗方濟各醫療團隊負責人阿菲利在今天刊載的訪談中表示，方濟各21日上午意外中風後，在沒有承受過多痛苦的情況下離世，醫療團...

悼念教宗辭世 慕尼黑教堂將舉行罕見「除冠儀式」

教宗方濟各辭世，德國慕尼黑歷史最悠久的天主教堂「聖伯多祿教堂」，將於27日舉行罕見「除冠儀式」，象徵教宗之位空懸。這項僅...

法國為教宗降半旗惹議 左翼人士批破壞政教分離：令人羞恥

教宗方濟各21日辭世，全球致哀。法國宣佈教宗葬禮當天降半旗致敬，然左翼人士批評此舉破壞「政教分離」原則，認為政府對所有宗...

瞻仰教宗遺容第2天 信徒排隊4小時等待進入教堂

成千上萬信徒第2天聚集在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica），等候瞻仰羅馬天主教教宗方濟各遺容，由於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。