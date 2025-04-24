快訊

黃呂錦茹「捉放曹」是否羈押？台北地院訂明上午10時開庭

政院4100億特別預算「僅930億因應美關稅」 黃國昌：別愚弄台灣人

俄大規模空襲！基輔遭致命攻擊至少9死63傷 澤倫斯基急返烏國

瞻仰教宗遺容第2天 信徒排隊4小時等待進入教堂

中央社／ 梵蒂岡24日綜合外電報導
成千上萬信徒第2天聚集在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica），等候瞻仰羅馬天主教教宗方濟各遺容。圖／路透社
成千上萬信徒第2天聚集在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica），等候瞻仰羅馬天主教教宗方濟各遺容。圖／路透社

成千上萬信徒第2天聚集在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica），等候瞻仰羅馬天主教教宗方濟各遺容，由於人潮眾多，聖伯多祿大教堂幾乎通宵開放。

法新社報導，梵蒂岡宣布，等候進入聖伯多祿大教堂的時間長達4個小時，截至今天上午，已有約4萬8600人經過方濟各（Pope Francis）的靈柩瞻仰遺容。

方濟各的靈柩昨天移靈聖伯多祿大教堂，而這座教堂並未按計劃於午夜關閉，而是持續開放至今天上午5時30分，接著於上午7時重新開放。

排隊等著進入聖伯多祿大教堂的長長人龍，今天早上超過了聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）的兩個入口處，82歲的羅馬人亞科瓦奇（Amerigo Iacovacci）耐心等候。

亞科瓦奇說：「我來到這裡，是因為偉大的信仰將我與方濟各連結在一起。」

「他是偉人，他是最不幸者的父親、受人忽視者的父親。」

方濟各在擔任全球14億天主教徒領袖12年後，於21日安息主懷，享壽88歲。

義大利當局正在為26日的教宗葬禮進行重大維安部署，包括美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等各國領袖屆時將加入數十萬哀悼者的行列，送教宗最後一程。

教宗 方濟各 梵蒂岡

延伸閱讀

悼念教宗方濟各辭世 靜宜大學「奉獻彌撒」場面肅穆

教宗移靈聖伯多祿大教堂湧瞻仰人潮 以色列致哀卻秒刪文

阿根廷足壇悼教宗 穿紀念球衣出賽、新球場命名方濟各

教宗方濟各辭世 加薩基督徒最為不捨

相關新聞

法國為教宗降半旗惹議 左翼人士批破壞政教分離：令人羞恥

教宗方濟各21日辭世，全球致哀。法國宣佈教宗葬禮當天降半旗致敬，然左翼人士批評此舉破壞「政教分離」原則，認為政府對所有宗...

瞻仰教宗遺容第2天 信徒排隊4小時等待進入教堂

成千上萬信徒第2天聚集在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica），等候瞻仰羅馬天主教教宗方濟各遺容，由於...

教宗移靈聖伯多祿大教堂湧瞻仰人潮 以色列致哀卻秒刪文

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩23日移靈聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供瞻仰遺容3天，數以千計的信...

阿根廷足壇悼教宗 穿紀念球衣出賽、新球場命名方濟各

從紀念球衣到球場命名，阿根廷足球界計畫以一系列紀念行動向已故「阿根廷隊長」教宗方濟各致敬，並稱頌方濟各為最佳團隊合作者。

教宗方濟各辭世 加薩基督徒最為不捨

「教宗是我們加薩信徒的兄弟以及最好朋友。」教宗方濟各在本週一辭世後，加薩與約旦河西岸的巴勒斯坦基督徒深切表達哀悼。在方濟各整個教宗任期內，特別是生命最後18個月，他始終支持加薩基督徒的處境，也讓聖地基督徒倍感溫暖。

教宗方濟各葬禮 日本擬派外務大臣出席

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）本月21日逝世，他的葬禮將在26日舉行。日本外務大臣岩屋毅正在協調訪問梵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。