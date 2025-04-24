卓榮泰追思方濟各 緬懷教宗一生勤儉疼愛世人

天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，享壽88歲。行政院長卓榮泰今天赴天主教台北總主教公署的方濟各靈前追思時表示，教宗一生勤儉、疼愛世人，也堅持到最後一刻都在實踐天主教賦予他的任務。

教宗方濟各日前在復活節活動公開露面後隔日辭世，賴總統昨天赴天主教台北總主教公署的方濟各靈前追思，卓榮泰今天也在台北總教區總主教鍾安住、台灣地區主教團主席李克勉、外交部次長吳志中、行政院發言人李慧芝等人陪同下至靈前追思。

卓榮泰依照儀節，在方濟各靈堂上香、灑聖水、獻花、獻果、三鞠躬追思。卓榮泰與鍾安住、李克勉寒暄時指出，教宗一生勤儉、疼愛世人，受到大家的敬重，並堅持到最後一刻都在實踐天主教賦予他的任務。

教宗方濟各喪禮將於26日舉行，外交部昨天宣布，賴總統已指派前副總統陳建仁擔任總統特使出席；陳建仁曾六度晉見方濟各，並獲教宗親頒教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚。