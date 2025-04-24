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教宗方濟各辭世 加薩基督徒最為不捨

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

教宗是我們加薩信徒的兄弟以及最好朋友。」教宗方濟各在本週一辭世後，加薩與約旦河西岸的巴勒斯坦基督徒深切表達哀悼。在方濟各整個教宗任期內，特別是生命最後18個月，他始終支持加薩基督徒的處境，也讓聖地基督徒倍感溫暖。

教宗每晚致電他們

據《歐洲新聞台》報導，在伯利恆經營天主教紀念品的商店老闆塔巴什表示，「他不只是我們的教宗，他是我們的兄弟、我們的好友，也是伯利恆摯愛的朋友。」週一晚上，加薩的天主教徒在加薩唯一一間天主教堂「聖家教堂」為教宗舉行彌撒。19歲的達烏德表示，「我非常難過，我的心情也很悲傷，因為在這場戰爭中，教宗是我們在上帝之外最大的支撐。」

聖家教堂的羅馬尼利神父指出，「教宗方濟各與加薩的基督徒關係非常密切，不只是加薩的基督徒，還包括整個加薩人民以及整個聖地。」自以哈戰爭爆發以來，教宗每天晚上都會致電聖家教堂，了解教堂內近600名避難者的情況，這項舉動在加薩這個人數稀少的基督徒心中留下深刻印象。

羅馬尼利表示，教宗最後一次通話是在上週六，「他請我們祈禱，為我們祝福，也感謝我們為和平所做的努力。」

聖地基督徒持續減少

美國國務院 2024 年《國際宗教自由報告》指出，聖地的基督徒社群歷經數十年持續減少，目前在以穆斯林為主的加薩地區僅有約1,000名基督徒，其中大多為希臘東正教徒。

據《美聯社》報導，天主教樞機主教稍早舉行儀式，將教宗方濟各的遺體移靈至聖伯多祿大殿，以便讓信徒前往瞻仰遺容並向這位阿根廷籍教宗致上最後的敬意。為期3天的公開瞻仰主要開放讓一般信徒悼念這位88歲、因中風辭世的教宗。

方濟各的葬禮預定本週六上午10點於聖伯多祿廣場舉行，與會代表包括美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基等各國領導人。

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教宗 方濟各

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