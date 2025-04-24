快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

國民黨426凱道總動員 馬英九、韓國瑜、管中閔都受邀

教宗方濟各葬禮 日本擬派外務大臣出席

中央社／ 東京24日綜合外電報導

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）本月21日逝世，他的葬禮將在26日舉行。日本外務大臣岩屋毅正在協調訪問梵蒂岡以出席葬禮。

日本放送協會（NHK）報導，教宗離世後，日本首相石破茂就此發表談話，提到教宗2019年訪問日本時曾造訪廣島與長崎，傳達對和平強而有力的訊息，「我對此由衷表示哀悼之意」。

日本電視台（Nippon TV）報導，岩屋毅本月27日起將造訪美國紐約，預計參加「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）運用評估會議的準備委員會。岩屋毅擬在訪美前，先前往梵蒂岡。

教宗 方濟各

延伸閱讀

圖表看時事／方濟各逝世…圖解新教宗選舉流程 這些人才有資格參選投票

陳建仁代賴清德悼方濟各 牛煦庭：層級愈高愈好

教宗方濟各安息主懷 侯友宜赴台北總主教公署追思致意

陳建仁代表悼方濟各 學者：若賴總統客觀上不能去恐邦交危險

相關新聞

方濟各未完成心願！任教宗至死沒回阿根廷 外媒曝可能原因

紐約時報報導，已逝羅馬天主教教宗方濟各是1300年來首位非歐洲籍教宗，出身南美洲國家阿根廷的他，12年教宗任內出訪68個...

教宗方濟各葬禮 日本擬派外務大臣出席

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）本月21日逝世，他的葬禮將在26日舉行。日本外務大臣岩屋毅正在協調訪問梵...

教宗方濟各辭世 巴西天主教會面臨挑戰

巴西是全球最大的天主教國家，但近幾十年來，天主教會在當地面臨失去信徒、缺乏神父和政治兩極化的挑戰，而這些都是日前辭世的教...

教宗曾批加薩戰爭…以色列為方濟各致哀又刪文 外交部官員稱「誤發」

教宗方濟各日前辭世，以色列政府曾在社群媒體上分享一則致哀貼文，但後來刪除且未說明原因。以色列一家報紙指出，刪文的原因可能...

教宗移靈聖伯多祿大教堂 信徒湧入排隊等候瞻仰遺容

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天移靈聖伯多祿大教堂（St Peter'sBasilica）供瞻仰遺容3天，數以千計的信徒趕...

教宗選舉 香港教區3樞機僅「他」有投票權

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日安息主懷，梵蒂岡將會選出新教宗。香港天主教教區有3名仍然在世的樞機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。