教宗方濟各葬禮 日本擬派外務大臣出席
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）本月21日逝世，他的葬禮將在26日舉行。日本外務大臣岩屋毅正在協調訪問梵蒂岡以出席葬禮。
日本放送協會（NHK）報導，教宗離世後，日本首相石破茂就此發表談話，提到教宗2019年訪問日本時曾造訪廣島與長崎，傳達對和平強而有力的訊息，「我對此由衷表示哀悼之意」。
日本電視台（Nippon TV）報導，岩屋毅本月27日起將造訪美國紐約，預計參加「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）運用評估會議的準備委員會。岩屋毅擬在訪美前，先前往梵蒂岡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言