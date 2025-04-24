教宗方濟各葬禮 日本擬派外務大臣出席

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）本月21日逝世，他的葬禮將在26日舉行。日本外務大臣岩屋毅正在協調訪問梵蒂岡以出席葬禮。

日本放送協會（NHK）報導，教宗離世後，日本首相石破茂就此發表談話，提到教宗2019年訪問日本時曾造訪廣島與長崎，傳達對和平強而有力的訊息，「我對此由衷表示哀悼之意」。

日本電視台（Nippon TV）報導，岩屋毅本月27日起將造訪美國紐約，預計參加「禁止核子擴散條約」（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）運用評估會議的準備委員會。岩屋毅擬在訪美前，先前往梵蒂岡。