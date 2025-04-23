教宗曾批加薩戰爭…以色列為方濟各致哀又刪文 外交部官員稱「誤發」

教宗方濟各日前辭世，以色列政府曾在社群媒體上分享一則致哀貼文，但後來刪除且未說明原因。以色列一家報紙指出，刪文的原因可能與教宗生前批評加薩戰爭的言論有關。

路透社報導，已驗證的X平台以色列官方帳號21日曾發文指出：「安息吧，教宗方濟各（Pope Francis）。願他的記憶成為祝福。」貼文並附有方濟各造訪耶路撒冷（Jerusalem）西牆（Western Wall）的照片。

「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）引述以色列外交部官員說法報導，教宗曾發表「反以色列言論」，上述貼文係屬「誤發」。

以色列外交部沒有立即回應路透社的置評請求。

教宗方濟各21日安息主懷，享壽88歲。他去年11月曾經表示，國際社會應該研究以軍在加薩走廊（Gaza Strip）作戰行徑是否構成對巴勒斯坦人犯下種族滅絕罪。這是2023年10月以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）開戰以來，方濟各針對以軍行徑所作最明確批評之一。

教宗今年1月時也曾稱加薩的人道情況「令人羞恥」，引發羅馬猶太首席拉比指控他「選擇性憤慨」。

以色列聲稱，針對以軍在加薩作戰所提出的種族滅絕指控毫無根據；同時強調，其行動僅對哈瑪斯和其他武裝團體進行追剿。