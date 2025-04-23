方濟各未完成心願！任教宗至死沒回阿根廷 外媒曝可能原因

紐約時報報導，已逝羅馬天主教教宗方濟各是1300年來首位非歐洲籍教宗，出身南美洲國家阿根廷的他，12年教宗任內出訪68個國家地區，但是到死都沒回過祖國令外界多有揣測。事實上，方濟各曾對此玩笑表示「待了76年夠了」，但專家推測，很可能是因為憂心造成政治問題，以及遭到國內同胞過度解讀。親近人士則透露，方濟各晚期有過探望祖國的念頭，可惜最終未能成行。

方濟各本名伯格里奧（Jorge Mario Bergoglio），於2013年獲選出任教宗，至今年4月21日因腦中風釀心臟驟停於梵蒂岡辭世，人生最後十幾年都未曾踏足祖國。

儘管生前曾收到阿根廷總統和當地天主教領袖邀請，方濟各卻不為所動，就連好幾次拜訪鄰國巴西、智利、巴拉圭等，卻始終沒有回家，這點令阿根廷信眾十分受傷。

其實方濟各生前在採訪中談到回阿根廷的問題多次玩笑表示：「我在阿根廷待了76年，這就夠了，不是嗎？」

事實上，方濟各擔任宗教領袖期間確實和時任阿根廷總統關係都很緊張。

擔任布宜諾斯艾利斯總主教期間，方濟各曾因同婚合法化問題與前總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）發生分歧；他也不認同另一位前總統馬克里（Mauricio Macri）的右派政策；他在2020年曾強烈公開反對時任總統費南德茲（Alberto Fernández）推動國會通過墮胎合法化。

現任總統米雷伊（Javier Milei）當選前經常羞辱方濟各，還曾經罵他是「白癡」。儘管米雷伊事後致歉，並在2024年於梵蒂岡拜會教宗，26日也將出席其葬禮。

對此，阿根廷前宗教事務祕書奧利維里（Guillermo Oliveri）形容，方濟各至今未訪祖國是「重要卻很難回答的問題」。他曾多次與方濟各對談，認為關鍵原因在於阿根廷長期存在的「左右派政治對立」。

布宜諾斯艾利斯大學宗教社會學名譽教授馬利馬奇（Fortunato Mallimaci）則指出，方濟各在任期初期可能因國內政治因素而避訪，「但後來，我認為他更希望被世人記住的是『方濟各』，而非『伯格里奧』。」

一些熟悉方濟各的人士也透露，教宗對自己在梵蒂岡的言行經常在阿根廷被政治化解讀深感困擾。

長久與方濟各關係密切、曾於2020年至2023年出任阿根廷駐義大利大使的律師卡列斯（Roberto Carlés）表示，阿根廷陷入「日益嚴重的政治極化」，儘管教宗「無意牽涉其中卻還是被捲入，因此非常難受」。

卡列斯補充，方濟各任內後期「確實萌生回阿根廷的想法」，雖然最後並未成行，「但我知道他曾真心想回家」。

方濟各2017年曾計畫訪問智利時一併造訪阿根廷，但因行程衝突而延遲，近年也公開表達過回阿根廷的意願，但同時對可能遭到政治解讀而持保留態度。