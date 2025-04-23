教宗選舉 香港教區3樞機僅「他」有投票權

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日安息主懷，梵蒂岡將會選出新教宗。香港天主教教區有3名仍然在世的樞機，包括榮休主教陳日君及湯漢，及現任主教周守仁。因只有未滿80歲的樞機主教有權投票選教宗，只有65歲的周守仁有投票權。

美國政治新聞媒體Politico日前報導，教宗葬禮結束後2至3週，樞機主教團（College of Cardinals）將在西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行教宗選舉秘密會議（conclave），是選舉新教宗的高度保密程序。

只有未滿80歲的樞機主教有權投票選新教宗，年滿80歲（含）以上的樞機主教可以參加一般會議，提供意見與經驗，但不得參加秘密會議選舉新教宗。

根據梵蒂岡官網，截至4月6日共有252名樞機主教，其中135名是80歲以下。

綜合香港01等港媒報導，香港天主教教區有3名仍然在世的樞機，只有65歲的現任主教周守仁符合資格投票選新教宗，2名榮休主教陳日君（93歲）和湯漢（85歲）則沒有投票權。

陳日君曾於2020年為香港主教人選問題，遠赴梵蒂岡求見教宗方濟各，但未獲接見。2023年陳日君赴羅馬出席榮休教宗本篤十六世喪禮時，始獲方濟各私人接見。

陳日君一向批評梵中主教任命臨時性協議，他接受媒體訪問時表示，不明白教宗怎麼會准許「邪惡的事」。