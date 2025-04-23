快訊

男子去深山釣魚「意外釣到失蹤邊牧」 還原驚險過程50萬人讚爆：真英雄

後院失火！特斯拉利潤掉71% 馬斯克能救回業績和股價？

零關稅是穩死的…稻作產業現陰影 台灣米怎站穩市場？

教宗方濟各將移靈聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

中央社／ 梵蒂岡23日綜合外電報導
教宗方濟各的靈柩移靈至聖伯多祿大教堂供瞻仰遺容3天。 歐新社
教宗方濟各的靈柩移靈至聖伯多祿大教堂供瞻仰遺容3天。 歐新社

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天將移靈至聖伯多祿大教堂（StPeter's Basilica）供瞻仰遺容3天，預料大批天主教徒和民眾將趕在教宗安葬前，向他致上最後的敬意。

法新社報導，生於阿根廷的教宗方濟各（PopeFrancis）因中風，21日安息主懷，享壽88歲。他的靈柩今天上午9時（台灣時間下午3時）移靈至聖伯多祿大教堂，並停靈至26日的葬禮。

民眾可自上午11時至午夜期間入場；24日瞻仰遺容的時間為上午7時至午夜；25日開放時間為上午7時至晚間7時。

26日的葬禮預料將有成千上萬的信徒到場，美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等世界領袖以及英國威廉王子（Prince William）也都將出席。

葬禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

他將成為100多年來，首位長眠於梵蒂岡之外的教宗。

教宗 方濟各

延伸閱讀

賴總統赴方濟各喪禮？吳志中：教廷有些考量還在討論

追思辭世教宗方濟各 嘉義教區主教座堂布置靈堂每天彌撒祈禱

教宗方濟各辭世 賴總統明赴台北總主教公署追思

教宗方濟各逝世 陸外交部首發聲表哀悼…不忘提台灣問題

相關新聞

潘帕斯雄鷹的教皇：教宗方濟各與梅西二三事

教宗方濟各（Pope Francis），在2013年登上羅馬主教之位時，便創下許多先河——他是第一位來自美洲、來自南半球的教宗，是自西元741年，敘利亞出生的教宗額我略三世（Sanctus Gregorius PP. III）逝世之後，1,300年以來首位的非歐洲人擔任普世教會最高教長。而這名阿根廷教皇身上，始終帶著濃烈的阿根廷色彩，從他的飲食習慣，到他對足球的公開熱愛，還有他對於足球史上唯一的GOAT究竟是誰，給出的認真且充滿教宗特色的評價。

教宗方濟各將移靈聖伯多祿大教堂 供瞻仰遺容3天

羅馬天主教教宗方濟各的靈柩今天將移靈至聖伯多祿大教堂（StPeter's Basilica）供瞻仰遺容3天，預料大批天主...

教宗選舉 香港教區3樞機僅「他」有投票權

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日安息主懷，梵蒂岡將會選出新教宗。香港天主教教區有3名仍然在世的樞機...

教宗方濟各4月26日葬禮 全球出席領袖名單一覽

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，美、英、法、德、歐盟、烏克蘭、聯合國等全球多位領袖宣布將前往羅馬出...

下任教宗如何產生？一圖看懂5大洲誰有資格投票

天主教教宗方濟各21日逝世，方濟各2013年上任，是千年來首位非歐洲籍教宗。方濟各今年2月14日因呼吸道感染住院接受治療，3月23日出院返回梵蒂岡休養；4月20日公開露面為慶祝復活節的上萬名信眾送上祝福，21日因腦中風陷入昏迷，最後心臟衰竭死亡，梵蒂岡宣布26日舉辦葬禮。

避談葬禮代表 陸：持續改善中梵關係

教宗方濟各任內致力改善中梵關係，推動雙方簽訂主教任命臨時協議，也不只一次表達過訪問大陸意願。大陸外交部昨在例行記者會上首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。