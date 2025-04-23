教宗方濟各4月26日葬禮 全球出席領袖名單一覽

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，美、英、法、德、歐盟、烏克蘭、聯合國等全球多位領袖宣布將前往羅馬出席本月26日舉行的葬禮。

以下是法新社列出預計出席這場葬禮的重要人物名單：

● 美洲

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）將出席。川普在社群媒體發文說：「我們期待出席！」

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的辦公室表示，米雷伊會出席。方濟各1936年出生在阿根廷，他與阿根廷政壇的關係很微妙，但米雷伊曾讚賞方濟各的「智慧」。

巴西政府表示，總統魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）伉儷將出席。魯拉曾說，方濟各「猛烈批評給人類造成這麼多不公不義的經濟模式」。

● 聯合國

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的辦公室表示，他也將出席葬禮。

● 歐洲

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）將連袂出席。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）將出席；威廉王子（Prince William）將代表國王查爾斯三世（KingCharles III）出席。

愛爾蘭總統辦公室表示，總統希金斯（MichaelHiggins）伉儷與總理馬丁（Micheal Martin）將前往羅馬。

西班牙王室表示，國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（Queen Letizia）將出席。菲利佩稱方濟各是「這個世界、這個時代的高聳道德燈塔」。

方濟各死訊公布後，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）縮短印度洋地區的出訪行程，他告訴記者：「我們將出席教宗的葬禮，理所應當。」

即將卸任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也預計將與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）共同出席。即將就任新總理的梅爾茨（Friedrich Merz）不會出席。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）伉儷將出席，他說方濟各「曾為烏克蘭和平祈禱」。

俄羅斯克里姆林宮表示，總統蒲亭（VladimirPutin）不會出席。國際刑事法院（ICC）因蒲亭入侵烏克蘭而對他發布逮捕令。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）宣布26日為全國哀悼日，且將與妻子出席葬禮。

比利時總理德威弗（Bart De Wever）、國王菲力普（King Philippe）和王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）將出席。

荷蘭王室表示，國王亞歷山大（King Willem-Alexander）與擁有阿根廷國籍的王后麥克西瑪（Queen Maxima）為方濟各辭世「深受觸動」，但因亞歷山大的生日慶祝活動而不會前往羅馬。總理史霍夫（Dick Schoof）和外交部長維爾德坎普（CasparVeldkamp）則將出席。

葡萄牙總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）和總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）將率代表團出席。

匈牙利總統蘇尤克（Tamas Sulyok）證實他也會出席；奧地利總理史托克（Christian Stocker）、斯洛維尼亞總統皮耶茨穆沙（Natasa Pirc-Musar）與斯洛維尼亞總理高洛伯（Robert Golob）將出席。

波羅的海3小國的總統都將出席：立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）、愛沙尼亞總統卡里斯（AlarKaris）。

摩納哥王室宣布哀悼3天，消息人士說，親王亞伯特二世（Prince Albert II）和王妃夏琳（PrincessCharlene）將出席葬禮。

其他有派遣領袖出席的歐洲國家包括捷克、科索沃、摩爾多瓦、羅馬尼亞和斯洛伐克。

● 亞洲

菲律賓總統府新聞官說，總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）伉儷將出席葬禮。