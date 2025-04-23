英國王室：威廉王子將代表國王出席教宗喪禮

英國王儲與王妃官邸肯辛頓宮今天表示，威廉王子（Prince William）將代表國王查爾斯三世，出席在梵蒂岡舉行的教宗方濟各喪禮。

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）昨天過世，享壽88歲，美國總統川普、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等政要都預定參加26日舉行的教宗喪禮。

肯辛頓宮（Kensington Palace）今天指出，威廉王子將代表查爾斯三世（King Charles III）出席教宗喪禮，這項決定符合現代傳統。

在教宗逝世後，查爾斯三世曾表示，他與王后卡蜜拉（Queen Camilla）「心情沉重」，對於教宗的「同情心」及對信徒的「不懈奉獻」，他們深表敬意。