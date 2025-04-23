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美法烏元首將赴梵蒂岡 俄無出席計畫

聯合報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽高詣軒潘勛／綜合報導
誰有資格選教宗 製表／國際中心
誰有資格選教宗 製表／國際中心

天主教教宗方濟各逝世，美國總統川普廿一日表示，已簽署行政命令要求全國降半旗悼念，直到安葬當天落日；川普說，將與第一夫人梅蘭妮亞一同參與葬禮。法國總統馬克宏等多名元首表示要參加葬禮，俄國總統普亭無出席計畫。

方濟各二○一三年上任，是千年來首位非歐洲籍教宗。方濟各今年二月十四日因呼吸道感染住院接受治療，三月廿三日出院返回梵蒂岡休養；本月十九日，方濟各與訪問羅馬的美國副總統范斯會面，廿日公開露面為慶祝復活節的上萬名信眾送上祝福，廿一日因腦中風陷入昏迷，最後心臟衰竭死亡，梵蒂岡宣布廿六日舉辦葬禮。

川普廿一日在社群網路「真實社群」上表示，願方濟各安息，盼上帝保佑方濟各及所有愛方濟各的人；川普參加白宮復活節活動時宣布，美國降半旗悼念方濟各，「方濟各是一名好人、一名勤勞的人，熱愛這個世界」。

方濟各的前任教宗本篤十六世二○二二年底辭世，因本篤在二○一三年就以健康因素提前退位，且吩咐葬禮從簡，只向義大利和德國遞出邀請，美國前總統拜登並未前往弔唁；前教宗若望保祿二世於二○○五年四月逝世，時任美國總統布希親自參加其葬禮，前總統柯林頓也參加。

歐盟執委會主席范德賴恩、法國總統馬克宏、巴西總統魯拉也將出席葬禮。法新社引述烏克蘭總統府消息人士報導，烏克蘭總統澤倫斯基也會出席；澤倫斯基並在社群媒體說，「我們與天主教徒及所有基督徒同感悲痛」。

方濟各去年二月接受瑞士媒體訪問談到俄烏戰爭曾說，能看清局勢、為民著想，有勇氣舉「白旗」的人最強大，一度引發各國議論和烏克蘭反彈。教廷澄清「白旗」代表停火和談判而非投降，也強調俄國是侵略者。

俄國克里姆林宮說，俄國總統普亭並無計畫出席方濟各葬禮。

教宗去世到推選出新教宗期間稱為「宗座出缺期」，期間由樞機主教團打理教會事宜，但禁止做重大決定。樞機主教將於西斯汀教堂集會，通常會經多輪投票直到選出新教宗。現有一三五名八十歲以下的樞機主教有投票資格，須取得三分之二票數才能當選。

每次投完票，選票會集中起來投進一個爐子，添加產生顏色的化學物質燒掉。從聖伯多祿大殿可以看到煙囪，冒黑煙代表投票還沒結果，選出新教宗，煙囪就會冒白煙。

教宗 方濟各

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