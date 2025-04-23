教宗26日葬禮 我爭取賴總統出席

天主教教宗方濟各辭世，外界關注賴清德總統是否出席方濟各四月廿六日葬禮。外交部次長吳志中昨表示，最優先目標是希望賴總統親自出席，前天開始與教廷洽談，目前還沒有得到回答，期待很快獲回覆。賴總統今將前往天主教在台北設置的方濟各靈堂追思。

天主教台灣地區主教團昨上午舉行首場追思，由台灣地區主教團主席李克勉主持，台灣主教與教友齊聚悼念，信眾領取聖禮後，向教宗方濟各遺像奉香與灑聖水、行三鞠躬禮後，彌撒圓滿落幕，現場氣氛莊嚴肅穆。

主教團表示，教宗方濟各靈堂將設於天主教台北總主教公署，今起每天上午十時至下午四時開放，每周下午三時舉行固定彌撒，至教宗殯葬彌撒前一日止。本周五上午九時將於台北聖母無原罪主教座堂舉行第二場「復活八日慶彌撒暨教宗方濟各追思禮儀」，開放公眾追思教宗，近期也將派員前往梵蒂岡。

教廷是我國在歐洲唯一的邦交國，二○○五年教宗若望保祿二世逝世，時任總統陳水扁曾赴教廷參加追思；二○一三年方濟各的就職彌撒，前總統馬英九也親赴梵蒂岡觀禮。

馬英九昨於臉書哀悼，稱方濟各是安定力量，一生積極推動和平友愛，對歐洲乃至國際局勢曾提供許多寶貴建議，相信世人將永遠懷念方濟各。

講40秒西語 馬逗笑方濟各

馬英九還分享與方濟各互動的趣事。他表示，二○一三年三月十九日以中華民國總統身分偕夫人周美青出席教宗方濟各就職彌撒，這是一九四二年中華民國與教廷建交後，首次由我元首親自出席的就職典禮，意義重大，他為表慎重，特別詢問當時我駐教廷大使王豫元及教廷美籍駐華代辦陸思道「教宗是否會說英文」？因兩位都不確定，他想教宗既然來自阿根廷，應會說母語西班牙文，因此出發前勤練西班牙語。

見到教宗時，他用西語問候，教宗顯然感到意外與有趣，露出親切微笑，他除了自我介紹，也分享小時候在萬華天主教堂受洗經驗，說了四十秒西語，最後用一句總結「我會說的西班牙語全部都在此說完了」，教宗聽後大笑，他再用英語補問「您會說英語嗎？」教宗笑著用英語回達「我會」，彼此都笑了。

外交部發言人蕭光偉說，台梵邦誼深厚，將持續推動由政府高層出席方濟各喪禮，相關安排將適時對外說明。