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避談葬禮代表 陸：持續改善中梵關係
教宗方濟各任內致力改善中梵關係，推動雙方簽訂主教任命臨時協議，也不只一次表達過訪問大陸意願。大陸外交部昨在例行記者會上首度對教宗方濟各辭世表示哀悼，並稱願推動中梵關係持續改善，但未透露是否派代表出席葬禮。
大陸外交部發言人郭嘉昆昨主持例行記者會，外媒提問如何評價方濟各的歷史貢獻及其對梵中關係等方面的意義。郭嘉昆回應，中方對方濟各教宗去世表示哀悼，近年中梵保持建設性接觸，開展了有益的交往，中方願與梵方共同努力推動中梵關係持續改善。
針對大陸政府是否已被邀請出席方濟各的葬禮，以及是否會派代表出席，郭嘉昆僅表示「目前我沒有可以提供的消息」。
相較若望保祿二世高舉反共，方濟各被視為是相對「親中」的教宗。北京反對教宗直接任命中國大陸主教，在方濟各推動下，梵蒂岡二○一八年與北京關係出現歷史性破冰，雙方簽署為期二年的主教任命臨時協議，允許梵蒂岡和北京都認可的主教被祝聖。該協議在二○二○、二○二二年兩度續約，二○二四年三度續約時將時效延長為四年。
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