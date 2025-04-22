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教宗方濟各辭世 賴總統明赴台北總主教公署追思

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照
賴清德總統。聯合報系資料照

天主教教宗方濟各辭世，外交部次長吳志中今天表示，最優先目標是希望賴清德總統能親自出席教宗喪禮，外交部昨天開始與教廷洽談，期待很快能夠得到教廷回覆。此外，賴總統明天將前往天主教在台北設置的方濟各靈堂追思。

教廷是我在歐洲唯一的邦交國，2005年教宗若望保祿二世逝世，時任總統陳水扁曾赴教廷參加追思；2013年方濟各的就職彌撒，前總統馬英九也親赴梵蒂岡觀禮。

外界關注賴總統是否出席方濟各喪禮，吳志中表示，教宗辭世依慣例喪禮很快就會舉行，全球不少政要都會參加，歐美等地的新聞也都在討論。外交部昨天就開始與教廷進行洽談，但因為時差關係，目前還沒有得到回答，期待很快能夠得到教廷的回覆。

總統府今晚發出採訪通知，賴總統明天上午將赴天主教台北總主教公署，至教宗方濟各靈堂追思。

外交部 教宗 方濟各 梵蒂岡 賴清德

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