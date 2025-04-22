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教宗方濟各辭世 吳志中：最高目標賴總統親自出席喪禮

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院院會今天進行院會分組質詢，行政院長卓榮泰（右）、外交部次長吳志中（左）備詢。記者邱德祥／攝影
立法院院會今天進行院會分組質詢，行政院長卓榮泰（右）、外交部次長吳志中（左）備詢。記者邱德祥／攝影

羅馬天主教教宗方濟各昨天逝世，賴清德總統是否親自出席喪禮，引發關注。外交部次長吳志中今天表示，最高目標是希望賴總統能親自出席教宗喪禮，外交部昨天開始與教廷洽談，因時差關係，尚未得到回答，期待很快能夠得到教廷的回覆。

立法院會今天對行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告繼續質詢，吳志中在進入議場前接受媒體聯訪。針對賴總統是否親自出席教宗喪禮，吳志中直言，最高目標還是希望賴總統可以前往梵蒂岡，親自出席教宗方濟各的喪禮。

吳志中指出，教宗昨天辭世，依慣例喪禮很快就會舉行，全球不少政要都會參加，歐美等地的新聞也都在討論。外交部昨天就開始與教廷進行洽談，但因為時差關係，目前還沒有得到回答，期待很快能夠得到教廷的回覆。

吳志中 外交部 教宗 教廷 方濟各 梵蒂岡 賴清德

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