教宗方濟各辭世 賴總統將赴台北總主教公署追思

天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德明天將赴天主教台北總主教公署，至教宗方濟各靈堂追思。

梵蒂岡21日發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，享壽88歲。

天主教台北總教區自23日起，於每天下午3時在台北總主教公署舉辦慈悲聖時（追思禮儀）；亦於公署1樓布置方濟各靈堂，自22日下午3時起，於平日上午10時至下午4時開放悼念，至教宗出殯前1日止。

總統府晚間也發出採訪通知指出，總統賴清德明天上午將赴天主教台北總主教公署，至教宗方濟各靈堂追思。