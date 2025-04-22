教宗方濟各辭世 賴總統將赴台北總主教公署追思
天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，總統賴清德明天將赴天主教台北總主教公署，至教宗方濟各靈堂追思。
梵蒂岡21日發表影片聲明指出，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，享壽88歲。
天主教台北總教區自23日起，於每天下午3時在台北總主教公署舉辦慈悲聖時（追思禮儀）；亦於公署1樓布置方濟各靈堂，自22日下午3時起，於平日上午10時至下午4時開放悼念，至教宗出殯前1日止。
總統府晚間也發出採訪通知指出，總統賴清德明天上午將赴天主教台北總主教公署，至教宗方濟各靈堂追思。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言