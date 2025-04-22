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方濟各喪禮日期敲定 26日早上於聖伯多祿廣場舉行

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
羅馬天主教教宗方濟各21日過世，悼念儀式預計將持續9天。 路透
羅馬天主教教宗方濟各21日過世，悼念儀式預計將持續9天。 路透

羅馬天主教教宗方濟各21日過世，悼念儀式預計將持續9天。美聯社與BBC報導，梵蒂岡剛剛證實，教宗的喪禮將於當地時間26日早上10時（台灣時間26日下午4時）於聖伯多祿廣場舉行。

梵蒂岡同時證實，方濟各的靈柩將於23日早上從寓所聖瑪爾大之家的禮拜堂移靈聖伯多祿大殿，並停留至葬禮結束。

川普等多國領袖將參加

【中央社／羅馬22日專電】

教廷今天宣布，教宗方濟各（Pope Francis）葬禮彌撒將在羅馬當地時間26日上午10時，在聖伯多祿大教堂前舉行。美國總統川普（Donald Trump）等多國領袖已表達將參加。

教廷新聞室今天發布消息指出，教宗葬禮儀式將由教廷樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）主持。

在葬禮典禮儀式後，教宗靈柩將先進入聖伯多祿大教堂，再依照教宗方濟各個人的遺願，運往他指定的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）安葬。

義大利媒體報導，目前已經宣布將出席教宗方濟各葬禮的國際領袖，包括川普、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、巴西總統魯拉（Luiz InacioLula da Silva）；法媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也可能出席。

這張攝影於21日的照片顯示，羅馬天主教教宗方濟各去世後，鳥群在梵蒂岡聖伯多祿大殿的上空飛翔。法新社
這張攝影於21日的照片顯示，羅馬天主教教宗方濟各去世後，鳥群在梵蒂岡聖伯多祿大殿的上空飛翔。法新社

教宗 方濟各 梵蒂岡 葬禮

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